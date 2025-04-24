Gin Lee指全民造星6多小鮮肉 讚姜濤面對負評得體

李幸倪(Gin Lee)、女子組合VIVA及英皇娛樂高層張雅麗等，今日於太平山頂凌霄閣，應邀出席香港旅遊發展局先導計劃支持，快樂微型藝術會主辦的《細看香港》微型藝術展。Gin Lee對幾可亂真的微型藝術讚不絕口，尤其對矚目新作《啟德主場館》巧妙地融入同日開鑼的謝霆鋒演唱會。

Gin Lee稱，來港15年，一直渴望讓世界觀眾，通過音樂認識到香港，這一點與快樂微型藝術會「向世界推廣香港」理念相近，她說：「音樂和藝術，都是一個地方的靈魂。希望香港的創作走向世界，開拓更廣闊的舞台。」