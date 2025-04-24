Gin Lee指《全民VI》多小鮮肉 讚姜濤面對負評得體

李幸倪(Gin Lee)、女子組合VIVA及英皇娛樂高層張雅麗等，今日於太平山頂凌霄閣，應邀出席香港旅遊發展局先導計劃支持，快樂微型藝術會主辦的《細看香港》微型藝術展。Gin Lee對幾可亂真的微型藝術讚不絕口，尤其對矚目新作《啟德主場館》巧妙地融入同日開鑼的謝霆鋒演唱會。
Gin Lee稱，來港15年，一直渴望讓世界觀眾，通過音樂認識到香港，這一點與快樂微型藝術會「向世界推廣香港」理念相近，她說：「音樂和藝術，都是一個地方的靈魂。希望香港的創作走向世界，開拓更廣闊的舞台。」
談到她即將為ViuTV真人騷《全民造星VI》擔任導師，Gin Lee直言一眾小鮮肉參賽者非常有特色，「真係花多眼亂，有參賽者只有16歲，不但有歌藝造型又好睇，而且才藝不乏娛樂性，睇好佢哋將來響娛樂圈發展。」談到她曾擔任《聲夢傳奇》導師，更親自指導炎明熹，她說：「兩個節目性質不同，不過都係分享我嘅經歷，希望幫助到一班有夢想嘅年輕人。」
對於《全民造星》出身的姜濤，被導演王晶出帖罵「人肥歌雞舞賤」，Gin Lee就稱，作為公眾人物，要經常調整心理質素面對負評，又稱：「其實面對負評好緊要，自己都仲學習緊，最驚就係對答時講錯嘢，所以要不斷提醒自己，我覺得呢點最難過我企上台唱歌。」