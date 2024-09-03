Gin Lee推黑膠收錄兩首冠軍歌 餘下幾個月努力衝向女金

Gin好奇問到：「我問佢哋屋企有黑膠唱片機咩？佢哋有啲話冇，有啲就話因為呢隻黑膠，所以會專登去買番部黑膠唱片機，好感動呀，好多謝佢哋嘅支持。」現場所見，歌迷十分有秩序地排隊，Gin除了送上黑膠，亦逐一跟歌迷合照，當時亦有不少顧客於concept store內，當見到Gin除了十分開心，更大叫：「真係見到明星呀！」十分搞笑。

送完一百張黑膠後，fans們聚集於店外不肯離去，加上不少途人駐足圍觀，場面熱鬧，隨後Gin便走到透明櫥窗的Busking位置跟大家say hello及多謝大家出席支持，最後便跟全場來個大合照。事後Gin表示：「頭先企喺Busking位，其實係同啲fans好近距離，只係一塊玻璃之隔，近到有啲fans伸手出嚟同我隔住玻璃掂住隻手，好搞笑。同埋其實我喺企裏面係完全聽唔到出面嘅聲，佢哋口擘擘咁樣，好得意，有試過想讀唇㗎，但搞唔掂，哈哈。」她又謂現在充滿電回到工作崗位，「跟住落嚟就要繼續做新歌，今年剩返幾個月，要繼續衝埋佢。」