Gin Lee推黑膠收錄兩首冠軍歌 餘下幾個月努力衝向女金

Gin Lee李幸倪日前到位於銅鑼灣羅素街的英皇娛樂期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」，為推出限量七吋黑膠唱片舉行見面會。早於活動前幾日，Gin專登到concept store將全部限量黑膠簽名，認真愛錫fans。見面會當日，首一百位訂購唱片的幸運粉絲一早到場排隊，等待Gin親手送上簽名黑膠唱片。
Gin好奇問到：「我問佢哋屋企有黑膠唱片機咩？佢哋有啲話冇，有啲就話因為呢隻黑膠，所以會專登去買番部黑膠唱片機，好感動呀，好多謝佢哋嘅支持。」現場所見，歌迷十分有秩序地排隊，Gin除了送上黑膠，亦逐一跟歌迷合照，當時亦有不少顧客於concept store內，當見到Gin除了十分開心，更大叫：「真係見到明星呀！」十分搞笑。
送完一百張黑膠後，fans們聚集於店外不肯離去，加上不少途人駐足圍觀，場面熱鬧，隨後Gin便走到透明櫥窗的Busking位置跟大家say hello及多謝大家出席支持，最後便跟全場來個大合照。事後Gin表示：「頭先企喺Busking位，其實係同啲fans好近距離，只係一塊玻璃之隔，近到有啲fans伸手出嚟同我隔住玻璃掂住隻手，好搞笑。同埋其實我喺企裏面係完全聽唔到出面嘅聲，佢哋口擘擘咁樣，好得意，有試過想讀唇㗎，但搞唔掂，哈哈。」她又謂現在充滿電回到工作崗位，「跟住落嚟就要繼續做新歌，今年剩返幾個月，要繼續衝埋佢。」
今次黑膠唱片收錄了《Dum Dum（I’m Not Dum Mix）》及《企好》兩首作品，Gin表示特別揀選了這兩首歌放於黑膠中，對她來說別具意義，「兩首都係上年嘅作品，兩首無論喺音樂排行榜同頒獎禮上都得到好好嘅成績。《Dum Dum》係我嚟到公司後第一首歌，亦都係第一首五台冠軍歌，曲風同影像同以往好唔同，發掘到另一個面向嘅自己。歌詞又好洗腦啦，啲人以為歌名係『肯定就是你』，哈哈。至於《企好》係第二首五台冠軍歌，所以特別有意思。」