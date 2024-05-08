Gin Lee李幸倪新歌封面設計掀爭議 今宣布勝出者獲贈iPad Pro兼修改一個細則

Gin Lee為新作舉行設計比賽。

李幸倪(Gin Lee)早前推出的《Diff.》成為四台冠軍歌，亦是她今年第三首作品有此佳績。近日她已開始為快將推出的新歌《告別煤氣燈》宣傳，除了上載部份片段之外，更公開為歌曲徵封面，活動去到5月12日晚上11時59分截止。 Gin Lee日前在社交平台留言說︰「幫手設計我新歌《告別煤氣燈》cover art！隨時真係做正式封面！好快我就會推出新歌《告別煤氣燈》喇，想請創意同才華十足嘅大家，幫手設計呢首歌嘅cover art。被揀中嘅一位勝出者，就可以做正式封面，喺各大音樂平台同social media等等嘅地方見到自己嘅作品。」

與fans同樂變公關災難 Gin Lee向來都很重視fans，原本她是希望fans可以參與她的工作，沒想到竟然換來不少網民批評，引發公關災難。有網民指活動既沒有獎品，又要人輸出AI或PSD的設計檔案，留言鬧爆Gin Lee小家︰「Designer唔駛食飯㗎？」、「身為歌手，但唔尊重創作行業既人，你都得架喇」、「要人咁樣幫你做免費設計，設計完俾你攞去做商業用途，係咪有得分先？」等等。不過，也有fans留言不明白為何大家這樣激動，坦言fans中有不少人懂得輸出AI或PSD檔案，能夠參與偶像的活動，本是開心的事，沒想過要任何回報。

向來寵fans的Gin Lee相信也沒想過活動變災難。

送出6部 iPad PRO Gin Lee於今日(8日)晚上再次出po，今次更講明是設計活動的「更多詳情」。從帖文見到今次圖片格式改為「任何格式」，更增添獎品，而之前提及到的「比賽完結後將有同事聯絡勝出者，勝出者需同意投稿作宣傳及商業用途」字眼已刪除。勝出的6位參賽者將會獲贈iPad Pro一部。有fans表示開心見到設計可以不用PSD或AI格式，亦有人表示見到是任何格式之後，決定投稿多幾個。