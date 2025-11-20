Gin Lee明年2月紅館個唱未知性感底線 大膽戰衣拍海報震撼同事

Gin Lee（李幸倪）等足8年，宣布明年2月7日及8日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2016》。昨晚（19日），Gin Lee為傳奇Hip Hop組合BLACK EYED PEAS世界巡迴演唱會香港站擔任暖場嘉賓。Gin一出場即跳唱《Dum Dum》炒熱全場氣氛，緊接着的《Diff.》及《喘息空間》，繼續令台上台下氣氛熾熱。一口氣唱出三首快歌後，Gin Lee即公布明年2月於紅館舉行演唱會，全場頓時歡呼聲不絕。

今次開四面台

相隔8年再開紅館show，Gin Lee直言等到頸都長，她表示：「等咗好耐，期待咗好耐，終於等到個最好時間同大家紅館見面！」她指今次跟8年前大不同，除了開四面台，心態上亦轉變不少，「第一次做紅館緊張到未識享受，今次成長咗、經驗多咗，終於可以好好感受同分享音樂世界。」至於演唱會主題「Ready For 」，原來有多重意思，Gin Lee坦言：「對我嚟講呢一場concert係好ready嘅，因為期待咗好長時間，終於等到呢一個時間，所以我嘅心情係好ready，雖然都係會有啲緊張，但係覺得我有信心可以做好，同埋呢個亦都可能係好多fans嘅心聲，一路等，聽到大家嘅期盼，大家都好ready嚟睇Gin Lee嘅演唱會。」除了自己跟歌迷心境上的「Ready」，亦有更深層的意思，「對已知嘅嘢ready，對未知嘅嘢我都係帶住『OK，ready for？yes, I'm ready』嘅信心！」果然是進化版Gin Lee！