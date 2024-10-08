Gin Lee李幸倪主持《天生我才達人秀》歌唱大師班 支持藝術傳承不遺餘力

Gin Lee出席《天生我才達人秀》歌唱大師班向學員親授歌唱及舞台演繹技巧。

為年青人提供免費星級訓練及大型演出機會的《天生我才達人秀》，將於11月8日晚上於中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前戶外空間舉行匯演。距離演出尚餘約一個月時間，18位入圍者正密鑼緊鼓地接受盧冠廷、李幸倪（Gin Lee）以及著名形象設計師劉天蘭的大師班訓練，務求以最佳狀態跟一眾著名演藝界人士同台演出，其中由 Gin Lee主持的歌唱大師班於10月3日晚上在明愛荃灣社區中心舉行，而《天生我才達人秀》的藝術總監、導演及監製陳恩碩亦親臨現場，為一眾學員打氣。

Gin Lee支持藝術傳承，不遺餘力。

為學員親授歌唱及舞台演繹技巧 課堂開始時，Gin Lee首先由淺入深地教授歌唱基本技巧和理論，包括聲帶運用、呼吸及咬字等。在Gin Lee帶領學員們進行一連串開聲練習後，學員分組演繹歌曲，由Gin Lee逐一點評，對症下藥地給予專業意見，並提供練習建議。能夠得到星級導師親自指導，一眾學員均表現雀躍，同時亦把握珍貴機會請教有關歌唱技巧、舞台演繹以至作為歌手的必備條件等問題，由Gin Lee一一細心解答及指點迷津。Gin Lee 同時分享在演藝發展上的心路歷程，鼓勵學員們面對困難時要保持正面心態，將挑戰視作學習和進步的機會。