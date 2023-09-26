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娛樂
2023-09-26 10:44:55

Gin Lee李幸倪出新歌與林家謙合作 挑戰一鏡到底拍MV

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Gin Lee 首個全CG的MV。

Gin Lee 首個全CG的MV。

Gin Lee(李幸倪)今年第四首派台作品《後人類的美麗與哀愁》今日（25）上架。繼跳唱的《Dum Dum》、接着是R&B的《單戀這件小事》、然後回歸Gin式情歌《企好》，這次的《後人類的美麗與哀愁》找來林家謙作曲、周耀輝填詞，唱出心靈上戰勝困惑，綻放未來的後人類曲風。

其實Gin跟家謙早年透過監製已經有過合作，這次Gin希望來個「2.0」，遂親自向家謙邀歌，Gin坦言家謙的歌在她心中有一股不可言喻能穿透心靈的神奇力量，「家謙嘅旋律就係有種魔力，能夠去到我心深處，令我唱吓唱吓會不自覺流眼淚。」

家謙交出的三首Demo中，其中一首正憾動了Gin，當中一句歌詞更擁有強大力量，「收到呢首Demo，我覺得成首歌好有意境同詩意，當時成首歌只有副歌有一句歌詞︰『最後最後　還是退後退後』有種莫名嘅感動，聽一次已經好吸引我，就好似睇一齣舞台劇最精彩嘅一幕。歌詞方面，我唯一要求耀哥（周耀輝）要保留呢句。」

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Gin Lee出新歌，挑戰一鏡到底拍MV。

Gin Lee出新歌，挑戰一鏡到底拍MV。

魔鬼在細節

MV採用一鏡到底的拍攝方法，看似容易，其實「魔鬼在細節」，需要多方面的配合，「譬如我嘅節奏、唱到邊度行到邊度、同鏡頭嘅距離互動，仲有燈光部嘅同事，歌曲去到邊度就要有唔同嘅燈光效果。我又要咪嘴，要留意歌詞，at the same time導演係一路俾緊cue，好似multi-task，同一時間做三、四樣嘢。」而輕鬆的地方是節省不少時間，「唔駛好似平時咁要拍十幾廿個鐘，因為平時有好多唔同嘅分鏡，又要換衫換妝換景，時間長好多，喺呢個部份嚟講就簡單啲。但一定要中，冇就要不停去試。」

由於這是Gin首個全CGMV，現場除了站着的沙地及椅子是實境，其餘都全靠Gin的幻想，她笑說：「故事發展係後期CG，現場我乜都睇唔到，所以我成日問導演去到呢度，CG會發生乜嘢事？勁煩住佢。全靠自己想像力，例如我要幻想後面個星球炸咗喎，咁我應該要點樣演繹呢件事呢？去到後面我要幾澎湃呢？歇斯底里定淡淡然呢？要密切同導演傾。」

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