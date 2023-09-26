Gin Lee李幸倪出新歌與林家謙合作 挑戰一鏡到底拍MV

Gin Lee(李幸倪)今年第四首派台作品《後人類的美麗與哀愁》今日（25）上架。繼跳唱的《Dum Dum》、接着是R&B的《單戀這件小事》、然後回歸Gin式情歌《企好》，這次的《後人類的美麗與哀愁》找來林家謙作曲、周耀輝填詞，唱出心靈上戰勝困惑，綻放未來的後人類曲風。

其實Gin跟家謙早年透過監製已經有過合作，這次Gin希望來個「2.0」，遂親自向家謙邀歌，Gin坦言家謙的歌在她心中有一股不可言喻能穿透心靈的神奇力量，「家謙嘅旋律就係有種魔力，能夠去到我心深處，令我唱吓唱吓會不自覺流眼淚。」

家謙交出的三首Demo中，其中一首正憾動了Gin，當中一句歌詞更擁有強大力量，「收到呢首Demo，我覺得成首歌好有意境同詩意，當時成首歌只有副歌有一句歌詞︰『最後最後 還是退後退後』有種莫名嘅感動，聽一次已經好吸引我，就好似睇一齣舞台劇最精彩嘅一幕。歌詞方面，我唯一要求耀哥（周耀輝）要保留呢句。」