Gin Lee李幸倪整蛋糕搵家人試食變集體肚屙︰我覺得唔關我事嘅

李幸倪(Gin Lee)早前推出新歌《單戀這件小事》，雖然連日來馬不停蹄為歌曲宣傳，但她仍不忘一班歌迷，日前舉行久違了的fans meeting，跟fans齊齊整蛋糕，不過最後變成「肚屙這件小事」。

久未跟fans舉行聚會的Gin Lee甫到場，fans們即時歡呼尖叫，隨後Gin便逐一跟他們聊天，又互相update大家的近況。當現場播放新歌《單戀這件小事》時，Gin與歌迷即時來個大合唱，氣氛熱鬧。熱身過後，大家進入主題：整蛋糕。當Gin把蛋糕拿去焗後，她便趁等候焗蛋糕的空檔，走到剛開始整蛋糕的fans們前，一時幫他們攪拌材料、一時又亂指一通教他們如何製作，實行「搗亂一番」。期間，有歌迷想喝咖啡但不懂操作咖啡機，問Gin可否沖給她，Gin二話不說動手，認真錫fans錫到燶。