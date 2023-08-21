Gin Lee李幸倪生日與FANS開P慶祝 預告結婚請歌迷去飲

Gin Lee與逾千歌迷一齊慶祝生日。

李幸倪Gin Lee昨日（20日）於旺角麥花臣舉行「ATTENTION GIN BIRTHDAY GIG」生日會，逾千歌迷為8月26日生日的她提早慶祝。甫開場，Gin以快歌《Dum Dum》暖場，台下歌迷頓時起哄跟住唱，氣氛熱烈。隨後她接連唱出《單戀這件小事》及《剛好》兩首歌。 連唱三首歌後，主持DJ梁文禮便出場跟Gin 傾偈，並謂Gin有事宣佈，此時台下歌迷大叫「結婚！」Gin聽後笑謂：「宣佈結婚？我會請你㗎，放心。」全場頓時爆笑。提到這次生會名稱，Gin解說：「我想多謝公司，知道我8月生日，就話幫我搞個birthday party，我話好呀，不過我話如果係birthday party，我驚得五個人出席，哈哈！講吓講吓，不如話做過小型音樂會啦，又可以唱歌、同大家玩遊戲，咁就真係一個birthday party，只不過個主角要唱歌，但我好樂意為大家唱歌，因為過去幾年我哋真係少咗好多機會唱歌俾大家聽、少咗好多機會見面，既然今年有個咁好嘅機會，我想做多啲嘢回饋俾一班錫我嘅fans。」

DJ梁文禮及Gin Lee在台上傾偈，透露未來將會有更多與fans的活動。

Gin Lee開心見歌迷 隨後Gin便唱出多首歌，包括：《月球下的人》、《雙雙》、《芝蔴開門》、《和每天講再見》及《企好》。隨了唱歌，生日會上Gin又跟歌迷大玩遊戲兼送禮，如大電視、單腳「企好」唱歌及睇MV記估歌曲。 疫情關係，多年未有舉行歌迷聚會及大型生日會，生日會上Gin感受特別深。向來低調過生日的她，坦言舉行今次生日會，是想回報多年來默默支持自己的朋友，希望見到大家，唱歌給大家聽。她回想去年生日並分享，「我問自己下年生日我會喺邊？做緊乜嘢？會係一個乜嘢心情？我記得上年過生日時，心情有啲忐忑，因為嗰陣時係我人生嘅十字路口，對於未來有好多嘢都唔確定。」