Gin Lee李幸倪與歡樂馬介休合作拍片　分享唱歌技巧拯救音痴

Gin首先了解三人的問題，自先Rico表示想學「講嘢」，「講嘢半個鐘、唱三四首歌喉嚨就會沙。」爆May則叫Gin將她重新塑造，因為音準、節奏通通都要處理；龍哥則謂自己突破不到高音，找不到最適合的音調。正式診症，Gin指出Rico說話時長期壓低聲音，所以說話時音調提高一點聲線便會響，Rico立即照做，聲線猶如銷員上身，他說：「咁會唔會有啲假呢？」Gin即笑問：「你以為你低沉就好真誠咩？」眾人隨即爆笑；而龍哥的真假音轉換問題，Gin表示十分常見，透過練習便能改善，龍哥便唱出Gin的《企好》副歌一句，Gin教他其中一個技巧如像「打喊路」一樣，當龍哥再唱時，他邊唱邊做出「打喊露」伸展雙手的動作，雖然隨即上到高音，不過Gin、Rico及爆May已經笑到收唔到聲；輪到爆May，她首先唱一段《企好》，Gin聽過後認為她有音感，沒想像中那麼差，「唔係五音不全，你係聽到，只不過到咗高音，能力上未能令你做到嗰樣嘢。所以去到高音你就求其發啲聲。」更着爆May摸她的丹田，感受丹田的運用。隨後Gin又示範「Humming」及「Bubble」，主要是聲帶及連結胸聲頭聲的練習。