Gin Lee生日大搞電車派對 獲fans送巨形牛角包蛋糕

Gin Lee跟fans相約在電車上開派對。

上周六(26日)是Gin Lee李幸倪生日，當晚雖然要參加《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》在工作中渡過，然而她的fans已約好跟她於電車上開生日party。 歌迷會在電車公司的協助下，分別以一部冷氣派對電車、一部車身印有其靚樣及愛貓肖像的電車舉行生日派對。兩部電車由石塘咀電車總站開出至銅鑼灣，再駛回石塘咀，沿路fans一邊站在上層露台、一邊播放着Gin的歌曲，矚目程度十足。當電車駛至中環時，Gin便現身電車站上車，一眾fans隨即起哄歡呼，氣氛熱爆。

Gin上到電車後，難得與fans們近距離接觸，她便逐一跟他們傾偈兼影相，當中原來有數位於外國讀書的fans特意回來參加生日會，一位修讀音樂的男fans藉機問Gin的音樂上的問題，更「表白」希望將來於Gin的演唱會上為她伴奏，氹得Gin十分開心；另一名fans謂首次見到Gin是於電梯內，Gin立即能說出當時情況，令fans十分驚喜。 隨後，fans們邊唱生日歌、邊拿出準備已久的神秘生日蛋糕，當Gin一見到是自己喜愛的牛角包蛋糕時，十分興奮並大叫：「我以為我呢生人要去到Paris先可以見到咁巨形嘅牛角包！嘩！好勁呀呢個！」提到生日願望，Gin直言第一個願望是給在場的fan，「祝每一個喺現場嘅你，身體健康，日日開開心心，所有嘅願望都會成真。」