Gin Lee與200歌迷搞生日運動會 玩空中飛索失敗嗌：你個嘢壞咗呀

Gin Lee分享這一年來成立歌迷會的點滴。

今個月26日是Gin Lee(李幸倪)的37歲生日，日前她跟200歌迷舉行生日會，場面熱鬧。 生日會以「運動會」為主題，原來全由Gin構思，為了捉住奧運的尾巴，「延續奧運熱潮，同大家一齊做吓運動，健康啲，又可以同大家近距離接觸多啲，我覺得運動係好容易將人同人之間嘅距離拉近。」

Gin Lee與歌迷搞生日運動會。

當日比賽項目包括踩單車、跳舞、射籃球、接氣球及空中飛索等。一眾歌迷積極參與，Gin亦有落場並挑戰跳舞及空中飛索兩個項目，其中「空中飛索」一項，需要坐在座位上沿着鋼索飛到盡頭，然後用腳撐牆回彈，不過Gin嘗試了多次卻未能成功回彈，更拋出網絡金句，「你個嘢壞咗呀。」引來全場大笑，當她再次挑戰，過程中她由頭尖叫到尾，可謂「丹田吶喊界代表」。

切蛋糕前，Gin分享這一年來成立歌迷會的點滴，「話咁快就一年，我記得上年嘅生日會，我宣佈會成立官方Fan Club，於是我哋有咗『GLFC』。呢一年來真係一啲都唔容易，冇你哋嘅支持係冇可能實現到咁多唔同大大細細嘅目標，所以好多謝你哋。」她表示成立歌迷會，是想給歌迷最好的福利，「其實我十幾年前已經講緊呢個宗旨㗎啦，我嘅口號係『一起變好 一起變老』，我希望繼續喺呢個『GLFC』嘅大家庭裏面，同大家繼續一齊成長。」

Gin Lee挑戰空中飛索失敗。