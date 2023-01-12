Gin Lee轉投英皇大玩突破 等足12年終與Wyman合作

Gin表示對歌曲抱有很多期望，因為這次重新出發，有一個新的機會重整自己，想要好好把握這個機會，「今次最想achive嘅嘢係『突破』，同埋要俾大家煥然一新嘅感覺。向住呢個大方向搵歌，聽咗好多唔同嘅歌，自己都幾肯定係想要一首快歌作為第一plug。」歌詞方面，講述一個人重新開始，想要成為一個更好的自己的同時，有甚麼令到自己停滯不前？其實最大的敵人很多時都是自己，「最大原因係你自己嘅心態，點樣調整每一次遇到嘅每一個decision，你要克服最大嘅一個challenge係你目己。」

首邀 Wyman合作

填詞邀得Wyman操刀，Gin透露出道以來一直沒有機會跟Wyman合作，這次第一時間親自邀請，「今次好開心，終於可以同Wyman合作！其實我期待咗呢一個機會我諗有至少十年。所以我一加入新公司，其中一樣一定要做嘅嘢就係搵Wyman！」她謂一開始戰戰兢兢地發短訊給對方︰「Wyman你好，嚟緊我會重新出發，我好希望可以同你合作。」而Wyman亦十分sweet地回覆「我都好appreciate你一有機會就即刻搵我。」

客套一番後，Gin便立即告訴Wyman新歌的曲風及想表達的內容，「我記得入錄音室唱嘅時候，我心入面真係好感激佢！真係覺得，搵佢真係啱啦！返到屋企我都忍唔住send個voice message話俾佢聽，『真係好多謝你！真係填得非常非常之好！』」

Wyman一度以為是電話騙案

二人短訊期間更發生一件小趣事，Gin謂：「咁多年嚟，我同Wyman嘅溝通，呢十年可能都係一、兩次。我轉咗新電話後，第一次message佢，我用文字，佢send語音，傾到咁上下，佢send咗一個message，都幾搞笑，佢話：『Gin呀，你介唔介意send個語音俾我呀？我想make sure真係你。因為我冇呢個電話號碼……』哈哈，佢驚其他人扮我，我就笑咗出嚟，我話：『係我呀係我呀，放心放心。』哈哈。」