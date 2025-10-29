Gin Lee首次做選秀節目導師試過發脾氣 泳兒對學員不滿嬲到唔覆機

李幸倪（Gin Lee）、泳兒、曾傲棐(Arvin) 今日（29日）出席 《2025年度新城勁爆頒獎典禮記者會》，對於萬聖節將近，三位接受訪問時異口同聲表示甚少穿着Halloween服裝，Gin Lee笑稱：「我哋可能係I人！」提到ViuTV選秀節目《全民造星VI》最近正在熱播中，首次加入導師行列的Gin Lee表示：「琴日我拍緊MV嗰陣都有睇，我覺得幾好睇，其實都幾好笑。」

Gin Lee指不願意透露節目內容，呼籲觀眾收看。被問到是否屬於嚴格的導師，她坦言：「我都好嚴格，有啲部份時間會特別炆憎，例如係唔準備好或者係唔認真嘅學員，我覺得應該要珍惜機會，唔好浪費時間。」她續說錄製《全民造星VI》亦有發脾氣的時刻。Arvin被問有否關注《全民造星VI》，他坦言：「我好誠實未睇嘅，但我都見到有好多busking嘅朋友參加，我都要關注一吓。」