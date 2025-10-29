Gin Lee首次做選秀節目導師試過發脾氣 泳兒對學員不滿嬲到唔覆機

李幸倪（Gin Lee）、泳兒、曾傲棐(Arvin) 今日（29日）出席 《2025年度新城勁爆頒獎典禮記者會》，對於萬聖節將近，三位接受訪問時異口同聲表示甚少穿着Halloween服裝，Gin Lee笑稱：「我哋可能係I人！」提到ViuTV選秀節目《全民造星VI》最近正在熱播中，首次加入導師行列的Gin Lee表示：「琴日我拍緊MV嗰陣都有睇，我覺得幾好睇，其實都幾好笑。」
Gin Lee指不願意透露節目內容，呼籲觀眾收看。被問到是否屬於嚴格的導師，她坦言：「我都好嚴格，有啲部份時間會特別炆憎，例如係唔準備好或者係唔認真嘅學員，我覺得應該要珍惜機會，唔好浪費時間。」她續說錄製《全民造星VI》亦有發脾氣的時刻。Arvin被問有否關注《全民造星VI》，他坦言：「我好誠實未睇嘅，但我都見到有好多busking嘅朋友參加，我都要關注一吓。」
泳兒指同男友食飯慶祝生日
泳兒最近為無綫歌唱節目《聲秀》擔任導師，她分享：「我之前做導師都係比較鼓勵性嘅，今次就變成地獄訓練我嘅學員，如果唔推動佢哋就發揮唔到潛能。」講到是否曾經試過對學員表達不滿，她表示：「我試過唔覆手機訊息12個鐘，我平時係會秒覆，我要學員反思點解我會嬲咗。」被問到生日是否與男朋友共同慶祝，她說：「淨係食咗個飯。」
曾傲棐回應黃峻𤋮與英皇終止合作關係
談及19歲新人黃峻𤋮惹官司，英皇終止合作關係，Gin Lee表示已經透過公司處理事件，不會多參與發言。Arvin表示：「其實我哋本身都比較少見面，其實相關事件公司的處理，我自己都係睇新聞先知道。作為藝人，我覺得應該都要以身作則。」