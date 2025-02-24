Gin Lee 出大碟邀請「重量級」嘉賓影封套：少咗佢少咗個精髓

李幸倪(Gin Lee)推出全新廣東大碟《Leap of Faith》，大碟收碌過去2年所推出的9首作品，今年首支作品《無愧於當初的我》亦同日上架。

籌備2年多，Gin坦言想了很久，怎樣才能總結這2年心情，她表示這2年有很多新嘗試，同時踏出自己舒適圈，她說：「好多時候會感覺到自己好似企喺懸崖邊，憑信心跳出一大步，最終揀咗呢個碟名《Leap of Faith》，直接翻譯就係『信心的跳躍』作為呢2年嚟嘅總結。」大碟收錄Gin過去2年推出作品，問她最喜歡哪一首，她指是跟大碟同日推出、今年首支派台作品《無愧於當初的我》，歌曲由馮穎琪作曲，周耀輝填詞，將得失之間比重重新審視：「首歌真係我好多嘅心情寫照，亦都好似畀自己一個交代。呢2年幾嘅大膽、鼓起勇氣，直到都做到有少少成績，到出呢隻碟，似係為呢一個階段嘅我、亦都係為呢一隻碟，劃上好靚好圓滿句號。」