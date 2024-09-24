Gin Lee《告別煤氣燈》作曲人張運兒 與MV男角親蜜互動勁尷尬

曾為李幸倪(Gin Lee)作品《告別煤氣燈》作曲的張運兒(Yoona)，繼首支派台作品《Hallucinate》後，第二首派台歌《What am I looking for》，以即興創作、融合電影靈感與個人及友人經歷，喚起甜蜜卻矛盾的青澀回憶。
Yoona今次再次夥拍音樂監製楊鎮邦(Bryan)，創作第二首派台作品《What am I looking for》的曲詞，她分享創作經過：「寫完melody後，發現hook line有啲扭音，腦海中即刻彈出『遐想』呢兩隻字，Bryan覺得得意，我哋就以呢兩隻字為基礎，去構思歌曲，寫咗成首歌嘅詞。」
歌曲則從影視作品中獲取靈感，Yoona介紹道：「MV嘅故仔，係參考咗韓劇《W兩個世界》同埋電影《爆機自由仁》(Free Guy)兩套作品。我喺MV裡面係漫畫嘅女主角，每次喺畫室同男主角相遇，發生一啲甜蜜情景嘅時候，但轉個頭又調轉晒，回到最初。」充滿愛情元素的MV，充斥著眾多甜蜜場景，Yoona與男主角的互動頻繁，少不免親密鏡頭，對於初入行的她來說，拍這些畫面是一項極大的挑戰，：「第一次拍呢類型嘅愛情MV，之前未試過同一啲唔識嘅男仔，有一啲好close嘅接觸，所以同男主角互動嗰陣都有啲尷尬。」
Yoona多謝導演同男主角非常專業教導，令沒有太多拍攝經驗的她，可以輕易入戲做表情，「我要代入女主角第一次見到男主角，好心動、心如鹿撞嘅感覺，男主角Mark都lead到我去演出心動嘅表情。」另外拍女主角於戶外自我幻想的遐想畫面，曖昧畫面就更多，她坦言：「嗰一下都幾怕醜，因為好少同啲唔熟嘅男仔拖手，仲要攬住。」