Gin Lee《告別煤氣燈》作曲人張運兒 與MV男角親蜜互動勁尷尬

曾為李幸倪(Gin Lee)作品《告別煤氣燈》作曲的張運兒(Yoona)，繼首支派台作品《Hallucinate》後，第二首派台歌《What am I looking for》，以即興創作、融合電影靈感與個人及友人經歷，喚起甜蜜卻矛盾的青澀回憶。

Yoona今次再次夥拍音樂監製楊鎮邦(Bryan)，創作第二首派台作品《What am I looking for》的曲詞，她分享創作經過：「寫完melody後，發現hook line有啲扭音，腦海中即刻彈出『遐想』呢兩隻字，Bryan覺得得意，我哋就以呢兩隻字為基礎，去構思歌曲，寫咗成首歌嘅詞。」