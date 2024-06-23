Gin Lee《告別煤氣燈》作曲人張運兒Yoona轉做歌手 出道作審視AI創作與侵權

李幸倪Gin Lee新歌《告別煤氣燈》的作曲人之一張運兒(Yoona)，能歌擅舞並懂填詞，今年以全能型歌手身份推出首支個人單曲《Hallucinate》，探索在AI世代，人類如何面對創作挑戰。對於作品能獲Gin Lee採用，Yoona興奮不已，「聽到首歌面世嗰一刻覺得好興奮、好神奇，好似完成咗我人生第一個好重要嘅Achievement！」

張運兒Yoona是Gin Lee《告別煤氣燈》作曲人，今年以歌手身份正式出道。

Yoona與友人參加Addoilmusic《第四屆敢作敢唱原創歌曲比賽》並獲得亞軍，音樂才華獲得曾創作經典金曲古巨基《愛得太遲》的監製楊鎮邦(Bryan)賞識，並簽約成為旗下首位歌手。兩人繼合作為Gin Lee寫了《告別煤氣燈》後，再合寫《Hallucinate》作為首支跟樂迷見面的歌曲。Yoona介紹歌曲道：「《Hallucinate》想諷刺大企業利用人類創作者嘅靈感同已有作品，作為訓練AI嘅數據，亦都質疑呢啲行為有冇經過授權。另外，呢首歌探討究竟AI有冇意識，佢哋冰冷嘅機械式創作，係咪可以被視為真正嘅創意？我哋亦都希望透過呢首歌，引起大眾多啲關注我哋創作者面臨嘅侵權問題。」

張運兒Yoona是Gin Lee《告別煤氣燈》作曲人，今年以歌手身份正式出道。

劍橋詞典年度代表生字 「Hallucinate」通常是指因為健康狀況或因為服用了藥物而產生的幻覺，但去年被劍橋詞典選為年度代表生字，因其新增註解是「當AI製造幻覺，它會產生錯誤訊息」，觸及了人們為何正在談論AI的核心。。歌曲其中兩句歌詞：「意識誰界定 / 揭開作品觸不到指令」，正道出了Yoona的疑惑，「我哋用生成式AI，例如ChatGPT，已經可以即時創作好逼真嘅圖像、影片甚至音樂，但係呢啲都係AI產生幻覺而得出嘅作品。究竟我哋點樣分辨AI有冇意識？我哋又可唔可以完全依靠佢嚟創作作品呢？呢兩句歌詞可以帶我哋反思呢啲問題。」