Gordon Flanders新歌剖白當興趣變職業的矛盾 生日許願開個人show

Gordon Flanders於27歲生日前夕，推出全新派台歌《不要評論這首歌》。

唱作人Gordon Flanders剛於本周三(22日)27歲生日，他特地在生日前夕推出新歌《不要評論這首歌》，靈感來自他將興趣變成職業的矛盾和迷茫。Gordon 認為，音樂人需要無時無刻地喜歡音樂，可是他有時也會感氣餒和自我質疑，甚或想逃離。故此決定趁生日透過新歌寄語自己，「希望用呢首歌去迎接一個全新嘅自己，即係 27 歲嘅 Gordon Flanders，唔好對於自己嘅決定有咁多猶豫，又或者多啲相信自己啦！呢個亦係我今年年尾畀自己一個目標！多啲相信自己！」

做音樂唔使諗咁多 《不要評論這首歌》由Gordon親自作曲，與 PLAYGROUND聯合編曲和監製，小克填詞。他剖白道，「我諗應該每一個創作者應該都會遇到一個煩惱啦，可能做音樂又好，可能你畫畫又好，我覺得當興趣變成職業嘅時候，就會無意中畀自己一個壓力，我成日都覺得唔可以畀自己攰，因為身為音樂人就要無時無刻都鍾意做音樂，但其實可能呢個諗法未必啱！」早前，他發現自己做音樂的興趣和熱情大減，大感矛盾，「可能有時會因為一啲繁忙嘅工作量，慢慢對於嗰樣嘢嘅熱情減退，所以今次呢首歌就係就形容緊呢個好矛盾嘅心境，亦都有少少似係提醒我自己，其實有時做音樂唔洗諗咁多，呢一個(矛盾)其實係一個過程嚟，即係你會有一刻無咁熱衷，聽呢首歌嘅時候我會記得點解揀行呢條路。」