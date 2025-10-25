Gordon Flanders新歌剖白當興趣變職業的矛盾 生日許願開個人show

唱作人Gordon Flanders剛於本周三(22日)27歲生日，他特地在生日前夕推出新歌《不要評論這首歌》，靈感來自他將興趣變成職業的矛盾和迷茫。Gordon 認為，音樂人需要無時無刻地喜歡音樂，可是他有時也會感氣餒和自我質疑，甚或想逃離。故此決定趁生日透過新歌寄語自己，「希望用呢首歌去迎接一個全新嘅自己，即係 27 歲嘅 Gordon Flanders，唔好對於自己嘅決定有咁多猶豫，又或者多啲相信自己啦！呢個亦係我今年年尾畀自己一個目標！多啲相信自己！」
做音樂唔使諗咁多
《不要評論這首歌》由Gordon親自作曲，與 PLAYGROUND聯合編曲和監製，小克填詞。他剖白道，「我諗應該每一個創作者應該都會遇到一個煩惱啦，可能做音樂又好，可能你畫畫又好，我覺得當興趣變成職業嘅時候，就會無意中畀自己一個壓力，我成日都覺得唔可以畀自己攰，因為身為音樂人就要無時無刻都鍾意做音樂，但其實可能呢個諗法未必啱！」早前，他發現自己做音樂的興趣和熱情大減，大感矛盾，「可能有時會因為一啲繁忙嘅工作量，慢慢對於嗰樣嘢嘅熱情減退，所以今次呢首歌就係就形容緊呢個好矛盾嘅心境，亦都有少少似係提醒我自己，其實有時做音樂唔洗諗咁多，呢一個(矛盾)其實係一個過程嚟，即係你會有一刻無咁熱衷，聽呢首歌嘅時候我會記得點解揀行呢條路。」
「改頭換面」有原因
自加入華納後他一直以金髮、短褲、帶有陀錶造型現身，為配合新歌主題，Gordon 把頭髮染深， MV 以一身更為成熟的造型示人，他解釋一直保持金髮造型令髮質受損，「為咗令我（啲頭髮）可以行更遠嘅路，咁我就想休養一下我個頭髮先。或者接住一年兩年暫時都會係呢個黑髮啦，希望大家會有新鮮感啦！」談到一直有網民希望他推出個人專輯及演唱會，問到新碟《New Classics》進度時，他說:「《不要評論這首歌》就係我嘅 project《New Classics》入面嘅第 5 plug，大家應該都經常問幾時先出碟呢？應該即係第 6 plug 嘅時候，咁就會連埋隻碟一齊出啦！」Gordon 更趁機向公司「許願」：「咁我亦都喺度許願啦！希望會有個 Concert 啦！如果真係有嘅話，大家記得係嚟睇啦！」