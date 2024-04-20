Grand住去台北｜黃翠如自爆外遊怪癖 曬玉臂跪求C君影寫真

由黃翠如、周奕瑋（Jarvis）及C君主持，一共兩集的《Grand住去台北》今晚（20日）播出，第一集三位主持以搞笑互寸方式，介紹台北三大特色豪華體驗，包括連續六年獲得米芝蓮的一星當代料理餐廳、五星級豪華露營車體驗，及台灣新興精品商場。

先說米芝蓮一星餐廳，8道特色料理只需約970港元，CP值極高，其中一味石班魚更令三隻搗蛋鬼玩個不停，三人更與來自香港的廚師Chef Kin閒談，Chef Kin開心share了在台灣創立富有自己特色料理的進程。 體驗露營車期間，翠如則模特兒上身大晒玉臂跪求「攝影擔當」的C君影靚靚寫真，Room tour期間三人再度大玩床照沙龍，C君更驚爆翠如是風水物：「黃翠如係風水物，佢喺任何地方啲風水都好好多架！」

之後，三人各自在精品商場搵節目，翠如獨自到了一間以文青書店尋寶，並大爆自己出Trip時的怪癖：「我去到唔同國家都會買一本書，仲要買當地嘅語言，所以喺唔同國家買嘅書，我全部都係睇唔明，但我就係鍾意擺喺度。例如我有本德文書、一本非洲雜誌等，雜誌係我好鍾意買嘅嘢，因為可以睇到當地人嘅生活。」三人出發之前，在香港機場亦有趣事發生，就是偶遇了英文名叫DoDo的靚女地勤，DoDo更配合三位無聊的主持大玩爆肚式「角色扮演」，盡顯美貌與喜感一面，令C君大感驚艷之餘，亦為整集節目加添了一個小彩蛋。