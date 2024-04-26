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娛樂
2024-04-26 21:30:41

Grand住去台北 ｜黃翠如豪歎1萬蚊台幣牛肉麵 直擊千呎度假溫泉套房「舒淇房」

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三位主持直擊千呎度假溫泉套房「舒淇房」。

三位主持直擊千呎度假溫泉套房「舒淇房」。

由黃翠如、C君及周奕瑋（Jarvis）主持一共兩集的綜藝節目《Grand住去台北》明晚（27日）播出第二集。今集將介紹位於五星級酒店、由擁有25顆米芝蓮星的名廚Olivier Elzer於去年9月創辦的法國休閒餐廳，主打親民價錢享用高級法國菜，6道菜式合共不用1,200港幣，性價比極高！黃翠如表示：「曾經有飲食界前輩教我，如果想知道間餐廳得唔得，首先要試吓佢一開頭畀你搽麵包嗰舊牛油。」 

「舒淇房」價錢達45,000台幣（約11,250港幣）一晚。

「舒淇房」價錢達45,000台幣（約11,250港幣）一晚。

點解叫舒淇房？

講到最驚艷，絕對是全球最貴、價值1萬台幣（約2,550港幣）一碗的元首牛肉麵，由三層湯底融合而成：下層冷凍啫喱淡湯、中層濃湯、上層是炒過的紅燒湯，吃到三位主持狂嗌Yummy之餘，翠如和Jarvis更拿著手機瘋狂打卡！該店還設有「入門版」招牌牛肉麵，一碗約125港幣價錢相對貼地；至於另一款叫價約375港元的番茄牛肉麵，則採用prime等級牛小排，湯底分為上下層分別是熱湯和冷凍湯。

另外，三人還到訪了位於北投幽雅路的五星級溫泉酒店，當中價錢45,000台幣（約11,250港幣）一晚、人稱「舒淇房」的套房，為全酒店唯一一間頂樓套房，內設露天私人浴池，佔地面積1,030呎。由於房間第一位客人是舒淇，而舒淇每次來度假都只會入住相關房間，因房間才命名「舒淇房」。 

25顆米芝蓮星名廚創辦，性價比超高法國料理 。 黃翠如豪歎1萬元台幣(2,550港幣)牛肉麵。 三位主持狂拍照、打卡。 2,550港幣牛肉麵三層湯底有深度：下層冷凍淡湯、中層濃湯、上層紅燒湯。
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