Grand住去台北 ｜黃翠如豪歎1萬蚊台幣牛肉麵 直擊千呎度假溫泉套房「舒淇房」

由黃翠如、C君及周奕瑋（Jarvis）主持一共兩集的綜藝節目《Grand住去台北》明晚（27日）播出第二集。今集將介紹位於五星級酒店、由擁有25顆米芝蓮星的名廚Olivier Elzer於去年9月創辦的法國休閒餐廳，主打親民價錢享用高級法國菜，6道菜式合共不用1,200港幣，性價比極高！黃翠如表示：「曾經有飲食界前輩教我，如果想知道間餐廳得唔得，首先要試吓佢一開頭畀你搽麵包嗰舊牛油。」

點解叫舒淇房？ 講到最驚艷，絕對是全球最貴、價值1萬台幣（約2,550港幣）一碗的元首牛肉麵，由三層湯底融合而成：下層冷凍啫喱淡湯、中層濃湯、上層是炒過的紅燒湯，吃到三位主持狂嗌Yummy之餘，翠如和Jarvis更拿著手機瘋狂打卡！該店還設有「入門版」招牌牛肉麵，一碗約125港幣價錢相對貼地；至於另一款叫價約375港元的番茄牛肉麵，則採用prime等級牛小排，湯底分為上下層分別是熱湯和冷凍湯。