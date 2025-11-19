GTO女星希良梨傳病危！二度抗癌飽受折磨：已不是正常身體

日本女星希良梨（Kirari）因演出1998年日劇《麻辣教師GTO》中的「水樹奈奈子」一角而走紅，如今45歲的她飽受罹癌之苦，11月18日她突在IG發布黑底白字貼文，寫道：「希良梨目前正處於病危狀態。」大批粉絲紛紛湧入貼文留言處，表達關心與支持。
希良梨早在2000年就因子宮頸癌暫停演藝事業，然而她在2024年9月再度確診罹癌，且病情比20多年前更嚴重。她去年10月及12月接連接受手術，期間飽受傷口疼痛折磨，甚至無法入眠或翻身。
2000年首度患癌
直到今年1月，希良梨透露，癌症已轉移至第三期，她在6月底完成最後一次化療後，7月宣布退出演藝圈。即便如此，化療副作用仍持續困擾著她，她在本月13日的貼文中坦言：「腳底從6月出院後仍持續麻痺，每天面對這樣的身體，有時真的很煩，因為這已經不是正常的身體了。」
她在社交平台上持續更新抗癌歷程，11月17日由經理人代發貼文表示，希良梨尚未痊癒，仍與病魔搏鬥。隔天，她在IG限時動態中分享了疑似在病房吊鹽水及躺在病床上的照片，並發布病危消息。她也曾提到最大的心願是恢復健康與體力，並希望麻痺感早日消失，懇求支持者與病友給予她力量，坦言自己其實很膽小。
希良梨在2008年嫁到台灣，並育有一子，去年底透露於前年與丈夫離婚。她4月曾上載光頭照，11月18日的貼文中也PO與兒子在台灣開心吃雪糕的合照。病危消息曝光後，粉絲紛紛留言為她打氣：「希良梨加油！快回來！」「活下去！大家都在等妳！」「我們都在為妳祈禱！」盼她能早日康復。
