GTO女星希良梨傳病危！二度抗癌飽受折磨：已不是正常身體

日本女星希良梨（Kirari）因演出1998年日劇《麻辣教師GTO》中的「水樹奈奈子」一角而走紅，如今45歲的她飽受罹癌之苦，11月18日她突在IG發布黑底白字貼文，寫道：「希良梨目前正處於病危狀態。」大批粉絲紛紛湧入貼文留言處，表達關心與支持。

希良梨早在2000年就因子宮頸癌暫停演藝事業，然而她在2024年9月再度確診罹癌，且病情比20多年前更嚴重。她去年10月及12月接連接受手術，期間飽受傷口疼痛折磨，甚至無法入眠或翻身。

2000年首度患癌

直到今年1月，希良梨透露，癌症已轉移至第三期，她在6月底完成最後一次化療後，7月宣布退出演藝圈。即便如此，化療副作用仍持續困擾著她，她在本月13日的貼文中坦言：「腳底從6月出院後仍持續麻痺，每天面對這樣的身體，有時真的很煩，因為這已經不是正常的身體了。」