Hailey Bieber談10億美元用途 保護兒子隱私出於母愛

Hailey稱，她與老公在社交媒體上發布兒子Jack的照片會非常謹慎，她表示：「在Jack能夠思考前，我無意讓公開其樣貌。」她指這種保護兒子的意識，隨著成為母親後日漸增強，她認為：「母愛是出於自然。」Hailey又分享母親身份，給她帶來的內在變化：「我現在比生B前更喜歡自己，不但獲得巨大內在能量和自信。經歷過生育後，還有誰敢輕視我呢？」她指最近花了很多時間陪伴兒子，甚至喜歡和Jack一起游泳，她感慨道：「感覺時間很寶貴。有了孩子才能真正體會到這一點。」