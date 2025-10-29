Halle Bailey放寛兒子監護權 與前男友DDG達成協議

美國24歲女星Halle Bailey，因演出迪士尼真人版電影《小美人魚》(The Little Mermaid)而而聞名。近日她與前男友、rapper DDG，本月初在法庭上成功就 兒子Halo 的監護權達成協議，令彼此關係帶來一絲曙光。
Halle與DDG早前因為兒子的監護權而對簿公堂，雙方甚至互相申請限制令，聲稱對方有家庭暴力行為。然而這些申請，兩人最終選擇撤回，雙方同意不再公開詆毀對方，顯示他們開始努力化解彼此矛盾。根據協議，DDG可以在每周三和部分周末與Halo見面，雙方又討論萬聖節等節日的具體安排，希望為孩子創造更好成長環境。
Halle和DDG於2022年開始公開戀情，並育有一子Halo，兩人於2024年分手。分手後，他們公開批評對方，令關係一度緊張。去年5月，Halle向洛杉磯高等法院申請限制令，稱自己曾遭到DDG毆打，導致門牙斷裂、手臂瘀青及其他傷勢，她的法律行動立即引起媒體廣泛報道。DDG最初亦有反擊，但著發行新歌《17 More Years》，即主動聯繫Halle尋求和解。
Halle Bailey雖然私人生活歷經波折，但在事業上持續發光，不但在真人版《小美人魚》中飾演主角而受到讚譽，更曾出演《紫色姐妹花》(The Color Purple)和《成長不容易》(Grown-ish)等影片，展現她作為演員和歌手的多重才華。