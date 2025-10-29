Halle Bailey放寛兒子監護權 與前男友DDG達成協議

美國24歲女星Halle Bailey，因演出迪士尼真人版電影《小美人魚》(The Little Mermaid)而而聞名。近日她與前男友、rapper DDG，本月初在法庭上成功就 兒子Halo 的監護權達成協議，令彼此關係帶來一絲曙光。

Halle與DDG早前因為兒子的監護權而對簿公堂，雙方甚至互相申請限制令，聲稱對方有家庭暴力行為。然而這些申請，兩人最終選擇撤回，雙方同意不再公開詆毀對方，顯示他們開始努力化解彼此矛盾。根據協議，DDG可以在每周三和部分周末與Halo見面，雙方又討論萬聖節等節日的具體安排，希望為孩子創造更好成長環境。