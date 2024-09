Hanni被HYBE經理人冷暴力對待 Haerin私人醫療紀錄被公開 fans網民促房時爀落地獄(有片)

New Jeans冇預警開直播,控訴被新ADOR無視,以及冷暴力對待。

韓國女團New Jeans,5位成員今日晚上當地時間7時,於YouTube開設「nwjns」頻道,以「What New Jeans Want to Say」為題舉行直播,表達她們對HYBE和ADOR的看法。5位成員身穿黑衣,一臉垂頭喪氣稱:「當我們看到會議後發生的事情,我們想要的東西,似乎沒有被明確傳達,與公司溝通受到阻礙,我們的意見和想法未能得到充分表達。」

成員Danielle在直播上說:「我們只是為了實現自己的夢想,我們做錯了甚麼?」Hanni則稱,被HYBE的經理冷暴力,更鼓動公司藝人不要理睬她,當Hanni向現任ADOR CEO投訴時,獲得的回覆是:「妳有證據嗎?」直接把她當騙子般看待;最離譜是Haerin的私人醫療紀錄,竟然被ADOR公開,還有她們提出的理念,全不被公司採納。

HYBE上月27日,於ADOR董事會會議決定更換前CEO閔熙珍,找來一位會計出身的員工,接替屬於創意的總監工作,因此為NewJeans帶來不被重視的感覺,「我們突然直播,可能會讓Bunnies(fans暱稱)感到驚訝,但我們想表達New Jeans對於這件事的想法。」 她們提到看到長時間和她們一起工作的閔熙珍被解僱,就感到壓力和非常痛苦,New Jeans表示,「無法做任何事只能旁觀這種情況,讓我們感到非常無奈,並對我們的未來感到擔憂。」