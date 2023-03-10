HAPPY伯澄清同屯門娜娜只係養父女關係 兩次婚姻離異收場

屯門娜娜（董幸兒）喺公園賣唱成為網路紅人，連帶佢嘅頭號fans HAPPY伯都備受注目，佢地嘅關係更引起討論。早前娜娜被爆同男友「迪康」結婚，大家都好擔心HAPPY伯係咪失戀。有傳媒訪問HAPPY伯俾機會佢自白，更自爆曾經有過嘅2段婚姻。

HAPPY伯為娜娜下半生幸福設想 今年81歲嘅HAPPY伯，2006年開始喺屯門公園打躉，主要係睇人吹簫，到2017年見到娜娜喺公園演唱，覺得佢表演得唔錯，即刻封一百蚊利是打賞之餘兼「抄牌」（拎聯絡方式）。娜娜同HAPPY伯嘅「友情」由此展開。 HAPPY伯唔止係歌迷，就連娜娜下半生幸福都設想埋，試過介紹男仔俾佢識，又提醒佢年紀開始大要搵個男人。娜娜同男友交往之後，更試過約埋HAPPY伯飲茶，絕對唔係外界認為嘅非份之想，難怪HAPPY伯知道網民諗法之後都話「好燒」（嬲爆），佢仲表明如果娜娜老公唔希望HAPPY伯去搵娜娜撐場，佢一定會尊重。

屯門CP：娜娜 & Happy伯