HAPPY伯澄清同屯門娜娜只係養父女關係 兩次婚姻離異收場

屯門娜娜（董幸兒）喺公園賣唱成為網路紅人，連帶佢嘅頭號fans HAPPY伯都備受注目，佢地嘅關係更引起討論。早前娜娜被爆同男友「迪康」結婚，大家都好擔心HAPPY伯係咪失戀。有傳媒訪問HAPPY伯俾機會佢自白，更自爆曾經有過嘅2段婚姻。
HAPPY伯為娜娜下半生幸福設想
今年81歲嘅HAPPY伯，2006年開始喺屯門公園打躉，主要係睇人吹簫，到2017年見到娜娜喺公園演唱，覺得佢表演得唔錯，即刻封一百蚊利是打賞之餘兼「抄牌」（拎聯絡方式）。娜娜同HAPPY伯嘅「友情」由此展開。
HAPPY伯唔止係歌迷，就連娜娜下半生幸福都設想埋，試過介紹男仔俾佢識，又提醒佢年紀開始大要搵個男人。娜娜同男友交往之後，更試過約埋HAPPY伯飲茶，絕對唔係外界認為嘅非份之想，難怪HAPPY伯知道網民諗法之後都話「好燒」（嬲爆），佢仲表明如果娜娜老公唔希望HAPPY伯去搵娜娜撐場，佢一定會尊重。
課金支持街頭表演有節制
至於課金支持街頭表演係咪畀人搵笨？HAPPY伯直言睇到人唱得好先會畀，自己有節制，而且畀得開心。以前HAPPY伯喺其他訪問提過俾娜娜嘅打賞先後計埋有20萬，而佢喺訪問都話視娜娜係養女，係發自真心愛佢，亦唔抵得其他人對娜娜唔好。
如今單身嘅HAPPY伯，一生人結過2次婚，1965年娶咗第一任太太，兩人育有一對仔女，但後來分開。到1999年，當年57歲嘅HAPPY伯再婚，第二任太太本來喺佢個仔打理嘅工廠打工，結婚時只有29歲。到2006年太太成功申請來港同HAPPY伯一齊生活，但係相見好同住難，太太性情唔同晒，令HAPPY伯難以適應，4年後主動提出離婚。而家一個人住500呎公屋嘅HAPPY伯，自言有諗過再搵伴侶，但諗到年事已高就打消念頭，寧願同朋友飲茶吹水，當然唔少得睇人唱歌跳舞。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈