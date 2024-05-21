Harry Styles與Taylor Russell分手 傳14個月戀情已告終

Harry Styles與Taylor Russell拍拖14個月，今日傳出分手消息。

英國樂壇小天王27歲的Harry Styles，今日傳出與相戀14個月的27歲女星Taylor Russell感情告終。英國《太陽報》報道，據二人身邊好友稱，他們4月時曾一起日本旅行，但回來後就分手。該名知情人士又稱：「Taylor Russell讓Harry Styles很開心，可惜是二人分隔英美兩地，導致感情有變。」

另一位消息人士稱，「Harry Styles和Taylor Russell感情近經歷了一段非常困難的時期，為他們幸福關係帶來壓力。」Harry Styles和Taylor Russell去年3月宣布拍拖。隨後兩人經常騷恩愛，互相出席對方工作的活動，Taylor Russell於去年7月就曾出現在Harry Styles奧地利舉行的巡迴演唱會中，Harry Styles則到戲院觀看Taylor Russell主演的電影。其實早在去年2月，兩人於英國倫敦約會，他們交往3個月後就傳出分手的消息，當時網友們均替二的戀情可惜。