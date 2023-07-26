Hazel林熙彤為釗峰新歌任MV女主角 夥拍何求喊到眼腫

梁釗峰派台新歌《愛情難以許可我們回到當初（1717） 》已上架，MV由19歲林熙彤（Hazel）與20歲何求演繹青蔥校園愛情故事，何求喊到眼腫，Hazel更加淚崩決堤！ 今次以「遺憾」為主題的音樂企劃包括四首作品，每首歌MV都由郭爾君（Alma）與釗峰飾演「遺憾整理師」，處理不同關係之間遺憾。第一首歌《已⋯⋯（3235） 》，MV由譚善言和梁仲恆飾演一對年青情侶，今次第二首《愛情難以許可我們回到當初（1717） 》，MV由兩位新晉演員Hazel與何求飾演一對情竇初開小情人，置身在中學校園場景，他們與20多位「同學」慶祝畢業，互相在校服上寫留言和畫公仔、放紙炮，還手拖手跟著同學在走廊追逐，甜蜜溫馨。但鏡頭一轉，他們隔着大門飲泣，令人看得心痛。導演叫Cut後Hazel眼淚仍然停不了，何求和釗峰顯得手足無措，只好陪在她身邊和遞上紙巾，導演Veronica見狀立即上前擁抱安撫。

青春到起雞皮 釗峰說：「好開心喺一個咁靚嘅地方拍攝新歌《愛情難以許可我們回到當初（1717） 》MV，呢首歌係『遺憾與遺憾之間的一切』企劃之中第二個章節嘅歌曲。導演Veronica好厲害，搵到Hazel和何求演出，佢哋演得好好。故事講何求喺校園被欺凌，期間遇到Hazel嘅故事。因為唔係順拍，何求要因應不同階段與Hazel嘅關係，影響佢點樣演繹，尤其是有幾場喊戲，每場嘅情緒都要拿捏得好準確。」至於Hazel，釗峰坦言先被她之前拍的硬照吸引，他說：「佢對眼識演戲，會表達，令人好有感覺。」又讚她與何求雖然演戲年資淺，但很懂事。他說：「我透過鏡頭睇佢哋演出，發現佢哋技術好成熟，無論面對機位、散發出嚟嘅感覺，好快到位，而且效果好青春，青春到有啲起雞皮。」Alma說：「尤其是佢哋拖手仔嗰幕，好有初戀感覺。」釗峰透露與Alma飾演另一個空間的Hazel與何求，穿越時空來到現實為他們修補遺憾，雖然他們只亮相一幕，卻是故事關鍵。