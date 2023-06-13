HBO劇《The Idol》收視下降 尊尼特普女兒Lily-Rose：非我的故事

加拿大天王The Weeknd監演，尊尼特普(Johnny Depp)女兒Lily-Rose Depp、BLACKPINK成員Jennie主演的劇集《The Idol》，上周首播吸引逾91萬名觀眾收看，第2集剛在HBO及Max上架，獲80萬名觀眾收看，比首集下跌近12%。觀眾認為劇佾過份賣弄色情，Lily-Rose演技未夠，稍覺新鮮感的Jennie只是配角，發揮機會不多。眾多不利因素下，令劇集吸引力漸減。總公司Warner Bros. Discovery表示，《The Idol》在拉丁美洲及歐洲非常受歡迎，收視更高於人氣劇《The White Lotus》。

Lily-Rose 澄清故事非講自己

父親尊尼特普的名氣下成長，Lily-Rose從小已被標籤為「Nepo Baby」，她在話題作《The Idol》擔正，令外界更注目她的表現。美媒認為《The Idol》故事與Lily-Rose的背景有很多相似地方，劇集就是說「她的故事」。Lily-Rose表示：「女主角Jocelyn是童星，其母自小培訓她成為表演者。但我父母一直給我正常的童年及生活，盡力減少名人子女的壓力，所以劇集故事並非是我的故事。」