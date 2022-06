陳法拉轉攻荷李活喜見成績,繼影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)主演的HBO劇集《無所作為》(The Undoing)後,去年在Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中有亮眼演出,令法拉在海外的知名度大增。

陳法拉去年接拍張曼玉前夫、法國導演中奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)翻拍的八集迷你劇《迷離劫》(Irma Vep),該作曾被拍成電影《女飛賊再現江湖》由張曼玉主演,而新版美劇則是「新羅拉」艾莉西亞菲瑾德(Alicia Vikander)擔任女主角。該劇會在下星期一起於HBO平台上架,今日再發布逾兩分鐘預告,除了主角有不同造型登場外,當中亦閃現了法拉的女僕look,是劇中的一場戲中戲。從影視網站IMDb上的資料顯示,法拉只會在其中一集登場,雖然並非主角,但她早前亦獲邀參與該劇在康城影展舉行的一系列活動,可見她亦相當受重視。