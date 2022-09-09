Hebe嚴重失聲 開騷前不足20小時煞停演唱會

前S.H.E成員田馥甄（Hebe）原定於今天（9日）起至12日於高雄巨蛋舉辦4場演員會，但昨晚緊急公佈因感冒嚴重失聲，忍痛宣布唱會延期至下周16日至19日舉行，有不少專程南下的粉絲對於在開演前不足20小時才公告延期表示不滿及無奈。今日凌晨4點多Hebe 親自發文致歉：「對不起大家！真的非常非常抱歉，明天就要演出了，這麼緊急地宣佈延期，除了掃興，也造成大家各方面的損失及麻煩，真的不知道該怎麼道歉才是。邊看了大家的留言邊掉眼淚，完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒。真的對不起！」

Hebe 透露發現生病開始的心情：「心都涼了，恐懼、焦慮、緊張、難過，身心沒有一刻不煎熬。能想到、能做到的中西醫各種療法都多管齊下，只盼能快速康復，把影響降到最低。而病程也確實有往好的曲線前進。下午進場館彩排，真的拿起麥克風唱起來，發現失去了大部分的聲音，緊急使用類固醇急救後，晚上總彩梳化穿戴完整，站上久違的舞台上，手上握著麥克風的我，卻掌握不了自己的聲音。」在台上啞口的Hebe 大感無奈，她又表示怕會永久失聲：「腦中時不時想著後台的桌上，躺著四支醫生開了備著，每天晚上開演前兩小時，若萬不得已時，要往聲帶直接注射的類固醇。想著如果每天用這種方式演出，我會不會從此就真的失去我的聲音。」最後她表示希望下週能以健康的身體重踏舞台。