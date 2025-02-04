Hellboy男星David Harbour 與英國歌手妻Lily Allen正在分居

美國49歲男星David Harbour，正與39歲妻子英國歌手Lily Allen分居。據美國《People》雜誌的報道，這位在《怪奇物語》劇集中飾演吉姆·哈普(Jim Hopper)的演員，宣布結束兩人4年的婚姻。一位接近他們的知情人士透露：「David與Lily的婚姻正在破裂。」
David Harbour、Lily Allen這對夫妻，結婚以來一直公開騷恩愛。據2020年《星期日泰晤士報》的報道，當時Lily曾表示希望與 David生一個孩子。隨後，David 在美國脫口秀節目《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live！)中透露，因為Lily與前夫Sam Cooper所生的女兒們，都稱呼他做爸爸，才決定與女友結婚。
David Harbour和Lily Allen於2019年1月首次傳出約會，他們一起參加了英國影藝學院電影獎(BAFTA)活動而認識，兩人於2020年在美國拉斯維加斯舉行婚禮。Lily與Sam Cooper所生的兩位女兒，也有出席了婚禮。
David Harbour於1999年以舞台演員身份亮相，因在Netflix系列《怪奇物語》中飾演吉姆·霍珀為年輕觀眾認識。他還在電影《天魔特攻：血后的崛起》(Hellboy)中飾演地獄怪客，以及在《黑寡婦》中飾演蘇聯超級士兵紅色守衛，展現過多樣化演技。
Lily Allen則於2006年以專輯《Alright, Still》出道，這張專輯曾被《TIMES》雜誌評選的21世紀100張最佳專輯中排名第23位。她的多首熱門歌曲，如《Somewhere Only We Know》和《Air Balloon》，以及Galaxy S9廣告中使用的《Three》，為她贏得廣泛的知名度。