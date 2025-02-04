Hellboy男星David Harbour 與英國歌手妻Lily Allen正在分居

美國49歲男星David Harbour，正與39歲妻子英國歌手Lily Allen分居。據美國《People》雜誌的報道，這位在《怪奇物語》劇集中飾演吉姆·哈普(Jim Hopper)的演員，宣布結束兩人4年的婚姻。一位接近他們的知情人士透露：「David與Lily的婚姻正在破裂。」

David Harbour、Lily Allen這對夫妻，結婚以來一直公開騷恩愛。據2020年《星期日泰晤士報》的報道，當時Lily曾表示希望與 David生一個孩子。隨後，David 在美國脫口秀節目《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live！)中透露，因為Lily與前夫Sam Cooper所生的女兒們，都稱呼他做爸爸，才決定與女友結婚。