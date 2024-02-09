Hillary劉沛蘅送舊迎新 認有人追：可帶正能量給我

Cool Style旗下藝人陳毅燊(ANSONBEAN)、譚旻萱(Mandy)、劉沛蘅(Hillary)、林熙彤(Hazel)、何嘉莉(Lillian)、陳嘉寶(Anjaylia)及張凱娸(Kiki)送兔迎龍，七星集合齊齊撈起賀龍年。七位藝人趁龍年來臨，各自許下新年願望。
何嘉莉期望新一年事事順利，全家人包括自己也聽教聽話，她自爆去年屋企女傭突然失蹤：「上一年就有一些不順利的事，就是家中的工人姐姐突然間失蹤，變成有一段空窗期，要自己一邊工作又要照顧家庭，覺得好吃力。希望新的一年就事事順利，還希望接多一些劇集及電影的工作。」早前她復出客串了一套電視劇，直認戲癮大發，更與同門上了一個戲班，期待今後可以接演一些挑戰性的角色。
揀男友醜樣免問
去年與洪卓立分手的Hillary，傳出是因男方太爛賭而影響感情，如今她正回復自由身，當聽到記者祝賀她桃花朵朵開，Hillary立即答：「當然要啦！」追問暫時有沒有追求者？她就說：「我說沒有你信不信？不是的，只是傾偈階段，希望找到一個對我身心都有正面影響、帶到正能量給我的另一半，可以大家一起進步！」Hillary聲稱不會單憑外貌揀男友，之後卻補充：「但最好不要太醜，始終你都要對他一世。」問到若追求者醜樣但充滿正能量又會否考慮時，她笑言：「如果他醜的話，我未必會跟他很深入地了解，不了解就不知道他正能量，所以沒有這個可能性。」Hillary期望新一年可以拍戲、拍劇、綜藝、廣告多線發展，認為有錢賺才有動力走下去，強調希望遇到多些對自己有正面影響的人。
場地提供：个園竹語（尖沙嘴海港城）