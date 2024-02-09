Hillary劉沛蘅送舊迎新 認有人追：可帶正能量給我

Cool Style旗下藝人陳毅燊(ANSONBEAN)、譚旻萱(Mandy)、劉沛蘅(Hillary)、林熙彤(Hazel)、何嘉莉(Lillian)、陳嘉寶(Anjaylia)及張凱娸(Kiki)送兔迎龍，七星集合齊齊撈起賀龍年。七位藝人趁龍年來臨，各自許下新年願望。

何嘉莉期望新一年事事順利，全家人包括自己也聽教聽話，她自爆去年屋企女傭突然失蹤：「上一年就有一些不順利的事，就是家中的工人姐姐突然間失蹤，變成有一段空窗期，要自己一邊工作又要照顧家庭，覺得好吃力。希望新的一年就事事順利，還希望接多一些劇集及電影的工作。」早前她復出客串了一套電視劇，直認戲癮大發，更與同門上了一個戲班，期待今後可以接演一些挑戰性的角色。