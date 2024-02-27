HOME即是識｜TVB小花倪嘉雯搏到盡 坐紙皮玩體操意外走光

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《HOME 即是識》，逢周一至三晚10點半翡翠台播映。《HOME 即是識》是一個關於家居的問答遊戲節目，透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事。參賽者不論藝人或素人，只要擅長處理家中大小雜事就能參加，組隊爭奪高達港幣10萬元的獎金獎品。

羅雪妍分享家傳「美白波鞋」大法從昨日起一連兩晚播出的第四輪初賽，藝人隊是陸浩明(6號)與圈外女友陳詩欣(Ayan)、蘇麗珊與羅雪妍；素人隊則有Car姐+Banny、Alex+阿軒、阿超+史葛、John+Henry。經常在社交網站放閃的6號和陳詩欣，被森美問到屋企家務由誰負責，「廿四孝女友」陳詩欣表示全部由其主理，賢慧感爆燈。6號聞言即解釋自己間中也會參與，並笑言培養了做家務的興趣。及後出場的蘇麗珊(Cecilia)與羅雪妍因烘焙結緣成好友，蘇麗珊信心十足表示自己廚房經驗非常豐富，羅雪妍則分享了媽媽的生活小貼士：「我媽洗完波鞋後，會用紙巾包住波鞋曬番乾，白過就咁曬！」本輪遊戲環節氣氛依然熱鬧，其中一條問題「哪項可以保障房屋因水災、颱風等自然災害造成的損失」，答案有A水險和B火險選擇，口才了得的6號指自己揀A，並解釋：「屋企有水災當然買水險，買水險嚟防止漏水、爆水渠，冇理由用火險解決爆水渠問題。」聽落頭頭是道，但到底答案是否正確？另邊廂，蘇麗珊和羅雪妍似乎「一味靠運」，竟出動猜包剪揼決定答案，相當搞鬼，兩女最後更靠「符碌」後來居上。