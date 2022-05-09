Honey J簽約More Vision 為Jay Park打江山

▲舞蹈風格非常街頭的Honey J，多年來為不少紅星編舞。▲
去年夏天演出Mnet電視台舞蹈真人騷《街頭女戰士》(Street Woman Fighter)的一班專業舞者，均被韓國演藝圈吸納，當中在節目比賽中贏得冠軍的舞團Holy Bang的隊長Honey J，昨日宣布加入Jay Park(朴宰範)剛於3月成立的新公司More Vision，正式成為藝人出道。
More Vision為隆重其事，特別為Honey J拍攝了一條名為《Look》的視頻，並於YouTube發布，宣布Honey J的加盟。片中Honey J大騷舞技，示範舞步如何與節拍契合，加上其獨特個人swag與導演的高速運鏡，給觀眾一種親歷其境的現場感。
舞蹈風格屬於hip hop類別的Honey J，其實與Jay Park識於微時，當Jay Park還在男團2PM當隊長時二人便認識，到Jay Park成立經理人公司AOMG、H1GHR MUSIC，亦有找Honey J編舞，這次成立新公司More Vision，他非常關照朋友，把Honey J收歸旗下。
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