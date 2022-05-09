Honey J簽約More Vision 為Jay Park打江山

▲舞蹈風格非常街頭的Honey J，多年來為不少紅星編舞。▲ 去年夏天演出Mnet電視台舞蹈真人騷《街頭女戰士》(Street Woman Fighter)的一班專業舞者，均被韓國演藝圈吸納，當中在節目比賽中贏得冠軍的舞團Holy Bang的隊長Honey J，昨日宣布加入Jay Park(朴宰範)剛於3月成立的新公司More Vision，正式成為藝人出道。

型格十足的Honey J，被Jay Park新公司收歸旗下。

More Vision為隆重其事，特別為Honey J拍攝了一條名為《Look》的視頻，並於YouTube發布，宣布Honey J的加盟。片中Honey J大騷舞技，示範舞步如何與節拍契合，加上其獨特個人swag與導演的高速運鏡，給觀眾一種親歷其境的現場感。