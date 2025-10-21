Honey Punch的夢想清單 學業與女團平衡之道

由音樂人伍樂城(Ronald)打造的女團Honey Punch，6位成員Casey、Jacey、Chelsa、Keira、Colour及Alma，平均年齡只有13.5歲，最長那位接受跳唱訓練已經有3年。她們推出的首支單曲《蝶式》，YouTube上架不到1個月即破百萬點擊。新歌《滑到入心》MV周二推出，6位女孩推介新歌之餘，又分享了她們對女團的熱愛與夢想。

《蝶式》於8月推出，代表Honey Punch正式出道，對於新歌快速達到百萬點擊率，隊長Casey說：「知道回響很好，觀眾也挺喜歡，《蝶式》現在已經200萬觀看數，完全超出我們本來預期，會繼續努力。」

歌手與學生身份不代表要二選一

Honey Punch成員雖然年紀輕輕，每天放學卻需要回公司練習，但隊中仍出了兩個學霸——Jacey、Chelsa獲得學校獎學金。副隊長Jacey說：「現在多了歌手身份，不代表要二選一，我們都知道讀書重要，所以會找多點方法，分配讀書和做歌手的時間。我們不會放棄女團，亦會繼續努力去讀書。」至於Chelsa在成團前已答應公司，會繼續保持學業成績，「爸爸媽媽已叮嚀做女團都要兼顧學業，其他同學放暑假或者周末會出玩，我們只是放學後抽時間來訓練，我們6個都會規劃時間，去溫習和做功課。」

Honey Punch未出道前，已是各大歌唱比賽常客，像Casey、Jacey與Colour，均是《歌手的誕生大賽》得獎者。要互選最具實力成員，她們都推舉Jacey，Casey說：「我們的出道發布會，每位成員都有一段solo表演，Jacey是最有壓台感，她表演rap時好易吸引觀眾留意，而且又識與觀眾互動，帶動到現場氣氛。我會回放她的表演片段學習，一起排練時亦會請教她，如何做到壓台感。」Colour則稱，「Jacey的壓台感很有型，跳舞很有力量，而且控制快慢速度好好，超佩服超羨慕她。」