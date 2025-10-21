Honey Punch的夢想清單 學業與女團平衡之道

由音樂人伍樂城(Ronald)打造的女團Honey Punch，6位成員Casey、Jacey、Chelsa、Keira、Colour及Alma，平均年齡只有13.5歲，最長那位接受跳唱訓練已經有3年。她們推出的首支單曲《蝶式》，YouTube上架不到1個月即破百萬點擊。新歌《滑到入心》MV周二推出，6位女孩推介新歌之餘，又分享了她們對女團的熱愛與夢想。
《蝶式》於8月推出，代表Honey Punch正式出道，對於新歌快速達到百萬點擊率，隊長Casey說：「知道回響很好，觀眾也挺喜歡，《蝶式》現在已經200萬觀看數，完全超出我們本來預期，會繼續努力。」
歌手與學生身份不代表要二選一
Honey Punch成員雖然年紀輕輕，每天放學卻需要回公司練習，但隊中仍出了兩個學霸——Jacey、Chelsa獲得學校獎學金。副隊長Jacey說：「現在多了歌手身份，不代表要二選一，我們都知道讀書重要，所以會找多點方法，分配讀書和做歌手的時間。我們不會放棄女團，亦會繼續努力去讀書。」至於Chelsa在成團前已答應公司，會繼續保持學業成績，「爸爸媽媽已叮嚀做女團都要兼顧學業，其他同學放暑假或者周末會出玩，我們只是放學後抽時間來訓練，我們6個都會規劃時間，去溫習和做功課。」
Honey Punch未出道前，已是各大歌唱比賽常客，像Casey、Jacey與Colour，均是《歌手的誕生大賽》得獎者。要互選最具實力成員，她們都推舉Jacey，Casey說：「我們的出道發布會，每位成員都有一段solo表演，Jacey是最有壓台感，她表演rap時好易吸引觀眾留意，而且又識與觀眾互動，帶動到現場氣氛。我會回放她的表演片段學習，一起排練時亦會請教她，如何做到壓台感。」Colour則稱，「Jacey的壓台感很有型，跳舞很有力量，而且控制快慢速度好好，超佩服超羨慕她。」
團魂就是永不放棄
成為女團成員，算是夢想達成，下一個目標自然是擁有solo作品，Honey Punch隊中會是哪位率先推出作品？Keira說：「我猜Casey會是第一個出歌，因為她是我們之中訓練最久，亦是年齡最大。而且無論排舞幾辛苦，她從來都不會抱怨，亦是我最欣賞她之處。」Chelsa則推斷，「Jacey不單只可以自己寫詞，還懂rap，亦會自己排舞，我們出道發布會solo表演的舞蹈，就是她自己freestyle。」
Honey Punch去年12月確定成員，6月灌錄新歌及拍MV，8月正式出道，6位女孩經過9個月相處，問她們遇到爭吵時如何解決，還有她們的團魂是甚麼。Colour說：「如果有留意我們IG裡面的Vlog，紫色團衫hoodie後面，寫住never never ever give up，就是Honey Punch的精神，永不放棄。」說到出道走勢凌厲，有否想過在年尾頒獎禮奪新人獎，Casey說：「我們目標是先做好自己，雖然獎項對所有人來說都是一個肯定，但我們最想呈現更加好的Honey Punch給樂迷，其實我們還有很多進步空間，會繼續努力。」
上綜藝與開騷同樣重要
至於舉行演唱會，她們稱這是做歌手的終極夢想，但Colour卻說：「好想我們6人一齊上綜藝節目玩遊戲。」隨即引來哄堂大笑。說到新曲《滑到入心》與《蝶式》的分別，隊中最年輕的成員Alma說，「《蝶式》很顯示到我們的個性，《滑到入心》亦一樣，但整體上會更為有型。」Casey補充：「《蝶式》會是很『哇』，《滑到入心》某些段落會比較女性化一點，希望歌迷睇到我們的不同面向。」
導師的話
曾經為Tyson Yoshi及容祖兒等等歌手擔任排舞師的Apple Keung(姜浚彥)，是Honey Punch的舞蹈老師，亦是「伯樂音樂學院」跳唱系導師。他稱構思女團跳舞風格時，已定下會是嘻哈一點的舞步，他說：「Honey Punch的舞蹈，包括hip hop、popping的舞步，footwork上面會多一點郁動，總括來說風格是會有型，又帶點feminine女生一點的感覺。」他稱《蝶式》的舞步較為girl power，要表達女性的力量，「《滑到入心》舞蹈會帶出一些女性溫柔性感一面，很多女性特質在裡面。」
Apple訓練6位成員接近一年，問他哪位成員最有潛質，「Casey經驗最好，因為她受訓最久，出席過不同類型的表演活動，所以她會吸收快些，亦會思考導師給予的意見。」至於哪位成員最有鬥心？「Chelsa是6個女孩中，花最多時間練習跳舞，她除自己練習，亦會找其他成員練舞，看她們怎樣跳，鬥心她會是再多一點。」《滑到入心》現已上架，fans們都期待Honey Punch在音樂路上有更多嘗試與成就。
▲Honey Punch訪問影片▲