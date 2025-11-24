Honey Punch首個簽唱會分享出道難忘事 與樂迷獨立合照30分鐘寵粉行為被力讚

本地6人女團Honey Punch，周六於西九龍中心舉行首個簽唱會，獲得導演林超賢、火火及填詞人林寶現身撐場，商台DJ謝西嘉更特別擔任活動司儀，一眾前輩都非常落力支持她們。
席上謝西嘉宣布，Honey Punch的首支派台歌《蝶式》及推出不夠1個月的《滑到入心》，在YouTube分別獲得200萬及100萬點擊率，成績非常理想，隊長Casey在台上說：「首先一定要多謝3位老闆，Ronald(伍樂城)、Albert及林小姐，悉心仲有公司伯樂音樂學院嘅同事，經常開夜幫我哋工作，幫我哋接更多工作，可以經常出嚟同樂迷見面。」
副隊長Jacey，則感激她們的家人，無論排舞練習到何時，都不辭勞苦接載她們；成員Colour多謝5位隊員陪伴，大家一起經歷高高低低；Keira則感激身邊的朋友，每次活動均會帶應援牌，支持她們在樂壇發展；Chelsa與Alma則多謝她們的fans，又稱每次活動上見到fans，都會給她們繼續前行的動力。
說到Honey Punch出道半年的難忘事，Casey就指是她們的出道發布會，「最難忘是出道發布會，因為可以俾到樂迷清楚各成員的特色，又係我哋首次正式公開演出。」Jacey、Alma則難忘到商台，接受謝西嘉現場直播訪問。Keira、Colour則難忘首次拍《蝶式》MV，「拍《蝶式》MV時氣氛好又好玩，不過都有挑戰，就係要考驗我哋跳舞嘅整齊度，仲有表情管理及演出各方便。」學霸Chelsa自幼學習芭蕾舞，她對加入Honey Punch後，要跳流行舞蹈卻非常深刻，「由於我係練芭蕾舞先，所以入團後要跳pop dance對我衝擊好大，不過多得成員嘅體諒同幫助，令我可以好快融入到佢哋嘅排舞進度。」
問答環節完畢，謝西嘉與火火做評審，模擬一次Honey Punch當初成為女團的選拔環節，每位成員輪流才藝表演，Chelsa與Alma就表演獨唱歌曲、Jacey與伯樂beatbox老師Corey合作，表演rap與beatbox、Colour則拿起結他自彈自唱、Keira亦走到鋼琴自彈自唱，Casey選擇表演魔術獻給樂迷。Honey Punch之後再合體表演《滑到入心》，並在離開前花了30分鐘，與每位樂迷獨立合照，非常寵粉。