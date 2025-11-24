Honey Punch首個簽唱會分享出道難忘事 與樂迷獨立合照30分鐘寵粉行為被力讚

本地6人女團Honey Punch，周六於西九龍中心舉行首個簽唱會，獲得導演林超賢、火火及填詞人林寶現身撐場，商台DJ謝西嘉更特別擔任活動司儀，一眾前輩都非常落力支持她們。

席上謝西嘉宣布，Honey Punch的首支派台歌《蝶式》及推出不夠1個月的《滑到入心》，在YouTube分別獲得200萬及100萬點擊率，成績非常理想，隊長Casey在台上說：「首先一定要多謝3位老闆，Ronald(伍樂城)、Albert及林小姐，悉心仲有公司伯樂音樂學院嘅同事，經常開夜幫我哋工作，幫我哋接更多工作，可以經常出嚟同樂迷見面。」