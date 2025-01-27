HotCha成員黎美言身形脹足一個碼︰荷爾蒙嚴重失調

前Hotcha成員Winkie黎美言近年轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司，最近更涉獵美容生意，更公開招募合作夥伴。日前她在社交平台分享她跟一眾有意成為夥伴的人士介紹美容產品影片，見到她身形爆脹了不少。翻看她的社交平台，見到她多以寬身衫示人。其後她透露因為荷爾蒙嚴重失調，令她肥了很多。

Winkie留言說︰「大家唔使再問我！係呀，肥咗好多，因為我荷爾蒙嚴重失調 呢幾年屬於Recover靜修嘅日子。我想講屋企人突然離開，大數據顯示，大概需要五年。好彩我有信仰有上帝，比我最大嘅平安。我就係好努力讀書同埋工作令到我有啲寄托，所以根本上我呢幾年都冇去商會，唔想見人，淨係想一個人靜靜地叉吓電。我而家fully charge battery ，我接受咗呢件事，所以成日話為家人而戰，細佬在天之靈都希望見到我積極面對生活。依家努力面對荷爾蒙問題 ，一定能夠盡快修復！作為一個公眾人物 係呀，肥咗都要同人交代， 多謝大家關心！」

黎美言的弟弟黎嘉駿於2020年10月從灣仔寓所高處墮下倒臥平台，終年28歲。黎美言非常疼錫細佬，事件令黎美言大受打擊，當時她曾發文表示「這一刀很痛，這一個傷口很深」。去年黎美言的母親患上肝癌，家中的愛犬亦因為年事已高，需要花更長時間去照顧，可見她的擔子並不輕。