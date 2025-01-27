熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-01-27 21:40:21

HotCha成員黎美言身形脹足一個碼︰荷爾蒙嚴重失調

分享：
黎美言昔日不屬於纖瘦人士，但現在比起舊照足足大了一個碼。

黎美言昔日不屬於纖瘦人士，但現在比起舊照足足大了一個碼。

adblk5

前Hotcha成員Winkie黎美言近年轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司，最近更涉獵美容生意，更公開招募合作夥伴。日前她在社交平台分享她跟一眾有意成為夥伴的人士介紹美容產品影片，見到她身形爆脹了不少。翻看她的社交平台，見到她多以寬身衫示人。其後她透露因為荷爾蒙嚴重失調，令她肥了很多。

黎美言於2024年起，多以寬身衫示人。她透露因為荷爾蒙嚴重失調，令她肥了很多。 黎美言於2024年起，多以寬身衫示人。她透露因為荷爾蒙嚴重失調，令她肥了很多。 黎美言於2024年起，多以寬身衫示人。她透露因為荷爾蒙嚴重失調，令她肥了很多。

Winkie留言說︰「大家唔使再問我！係呀，肥咗好多，因為我荷爾蒙嚴重失調 呢幾年屬於Recover靜修嘅日子。我想講屋企人突然離開，大數據顯示，大概需要五年。好彩我有信仰有上帝，比我最大嘅平安。我就係好努力讀書同埋工作令到我有啲寄托，所以根本上我呢幾年都冇去商會，唔想見人，淨係想一個人靜靜地叉吓電。我而家fully charge battery ，我接受咗呢件事，所以成日話為家人而戰，細佬在天之靈都希望見到我積極面對生活。依家努力面對荷爾蒙問題 ，一定能夠盡快修復！作為一個公眾人物 係呀，肥咗都要同人交代， 多謝大家關心！」

adblk6
黎美言昔日照片。 黎美言昔日照片。 黎美言昔日照片。 黎美言昔日照片。 黎美言自2024年起，多以鬆身衣物示人。 黎美言自2024年起，多以鬆身衣物示人。
黎美言的弟弟黎嘉駿於2020年10月從灣仔寓所高處墮下倒臥平台，終年28歲。黎美言非常疼錫細佬，事件令黎美言大受打擊，當時她曾發文表示「這一刀很痛，這一個傷口很深」。去年黎美言的母親患上肝癌，家中的愛犬亦因為年事已高，需要花更長時間去照顧，可見她的擔子並不輕。
黎美言與細佬感情要好。

黎美言與細佬感情要好。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能