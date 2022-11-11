HOY TV選秀節目《就是青春》收視欠佳 消失於節目表惹腰斬疑團

近年選秀節目再次興起，前TVB高層余詠珊為HOY TV打造嘅選秀騷《就是青春》10月初出街。不過聲勢遠不及TVB《聲夢傳奇》及ViuTV嘅《全民造星》，節目嘅facebook專頁只有百幾人like，據知收視同樣唔多好睇，播出5集以來每集平均收視都唔過1點，10月29日一集更只有0.3點（約2萬人收看）。

Facebook上嘅「HOY TV關注組」有人發文指「呢個星期六日個節目表，唔見有《就是青春》，係咪已經腰斬了？」。睇返HOY TV網上節目表，原定周六晚播放嘅《就是青春》唔見影，並改播《肉食朝聖者》，就連周日節目表都搵唔到。而且，周六晚並無大show舉行，唔似係因為節目調動而暫停播映一次咁簡單。暫時未見HOY TV喺facebook或其他渠道解釋《就是青春》嘅情況，到底係拍起無剪好而出唔到街，定係反應唔好被消失，就要等有關方面回應。

早前余詠珊表示《就是青春》籌備一年，從過千人之中挑選18名參賽者，製作費超過2000萬，包括用過百萬打造俾參加者嘅「青春竇」。余詠珊承認《就是青春》收視低開令佢有少少失望，但係強調選秀節目頭幾集要時間煲，當年《聲夢傳奇》都唔例外，去到比賽後段有社交媒體宣傳，會有一定幫助。

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