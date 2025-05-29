HYBE房時赫涉金融詐騙被拘捕 NewJeans於Dishtrend投票獲K-Pop人氣女團冠軍

網上流傳房時赫被載上手扣拘捕的照片，估計是不喜歡他的hater改圖。

韓國金融監督院昨日宣以「詐欺性不正當交易」罪名，將韓國最大娛樂公司HYBE創辦人房時赫拘捕，他被還押調查，警方昨晚更到HYBE的總部搜集資料，控方指他在2019年HYBE準備上市期間，涉嫌對原始股東進行欺詐。由於房時赫是NewJeans、BTS及ENHYPEN等資名偶像團體的老闆，因此事件引發廣泛關注。

據悉，房時赫當時對投資者謊稱「沒有上市計畫」，誘導他們低價出售股份，給他所設立的私募基金。實際上，HYBE已積極準備上市，並已申請IPO審計。最終，HYBE於2020年成功上市，房時赫透過這一操作，非法獲利約4,000億韓圜(約港幣22.8億)。