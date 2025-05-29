熱門搜尋:
端午節2025 曼聯訪香港 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-05-29 22:20:00

HYBE房時赫涉金融詐騙被拘捕 NewJeans於Dishtrend投票獲K-Pop人氣女團冠軍

分享：
網上流傳房時赫被載上手扣拘捕的照片，估計是不喜歡他的hater改圖。

網上流傳房時赫被載上手扣拘捕的照片，估計是不喜歡他的hater改圖。

韓國金融監督院昨日宣以「詐欺性不正當交易」罪名，將韓國最大娛樂公司HYBE創辦人房時赫拘捕，他被還押調查，警方昨晚更到HYBE的總部搜集資料，控方指他在2019HYBE準備上市期間，涉嫌對原始股東進行欺詐。由於房時赫是NewJeansBTSENHYPEN等資名偶像團體的老闆，因此事件引發廣泛關注。

 

據悉，房時赫當時對投資者謊稱「沒有上市計畫」，誘導他們低價出售股份，給他所設立的私募基金。實際上，HYBE已積極準備上市，並已申請IPO審計。最終，HYBE2020年成功上市，房時赫透過這一操作，非法獲利約4,000億韓圜(約港幣22.8)

adblk5
NewJeans在Dishtrend舉辦的K-Pop女團人氣投票中，以18,776票奪得第一名，展現團體無可匹敵可愛魅力。 NewJeans在月初舉行的《MAJ 2025》中，憑《Ditto》榮獲「最佳K-Pop歌曲」獎。 NewJeans雖然被雪藏，人氣卻有增無減。 NewJeans在Dishtrend舉辦的K-Pop女團人氣投票中，以18,776票奪得第一名，展現團體無可匹敵可愛魅力。

而這些協議，並未在上市申報文件中揭露，涉嫌重大資訊隱匿與違規交易。根據韓國資本市場法，若罪名成立，房時赫可能面臨無期徒刑或至少5年以上的刑期。HYBE方面對此事表示，房時赫所有交易均「依法進行」，強調公司在法規框架內操作。韓國金融監管當局則表示，將嚴懲此類暗箱操作，以維護資本市場的公信力。

Music Awards Japan 2025獲最佳K-Pop歌曲

 

而正與HYBEADOR打官司的女團NewJeans，雖然被公司雪藏，但在Dishtrend527日舉辦的K-Pop女團人氣投票中，以18,776票奪得第一名，展現了團體無可匹敵魅力。而NewJeans在本月初，憑藉歌曲《Ditto》在日本京都舉辦的《Music Awards Japan 2025》中，榮獲「最佳K-Pop歌曲」獎，進一步鞏固她們在國際音樂舞台的地位。

adblk6
房時赫昨晚被警方帶返HYBE總部大樓搜證。

房時赫昨晚被警方帶返HYBE總部大樓搜證。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能