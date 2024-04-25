HYBE決定提告商業犯罪 閔熙珍開記招 聲淚俱下反撃指控

韓國4大娛樂公司之首HYBE，今日對外公布，將以瀆職為由，向偵辦機構控告旗下子女團NewJeans的經理人ADOR代表閔熙珍。HYBE指，已從調查結果取得證據，從內部文件顯示，閔熙珍意圖奪取ADOR經營權，其中一方法就是將自己的18%股權，賣給海外基金，從而引來海外資本與HYBE談判。
今日韓國時間下午3時，閔熙珍特別於首爾瑞草區的韓國會議中心舉行記者會，聲淚俱下說：「你們是否想讓我死……我沒有罪。」由於韓國民眾因先前FIFTY FIFTY事件，輿論大部份偏向HYBE，直指閔熙珍過橋抽板，閔熙珍說：「我被陷入各種懷疑，其實今個星期的日程，我正為NewJeans製作新專輯。但周一HYBE的調查突然開始，事件就像一顆炸彈。」
閔熙珍又指，所有事情從ILLIT抄襲New Jeans而引起，但所有人卻指控她：「但我還有很多工作要做，這件事我看的角度，與大眾看的角度完全不同，我想知道他們是否想要死，還有是否有人能夠承受，事件如此短暫卻非常具爆炸性。」閔熙珍稱，她不認為自己有錯，所以在事件發生初期，她沒有接受傳媒採訪，「我正在專注New Jeans的活動，估不到他們會這麼做。」
根據HYBE今日發表的聲明，除會控告閔熙珍瀆職外，HYBE強調，日後將會全面照顧NewJeans成員的身心健康，並為其即將的回歸而全力以赴，同時還與成員們的法定代理人(父母)盡快見面，討論保護她們的方法。