HYBE決定提告商業犯罪 閔熙珍開記招 聲淚俱下反撃指控

韓國4大娛樂公司之首HYBE，今日對外公布，將以瀆職為由，向偵辦機構控告旗下子女團NewJeans的經理人ADOR代表閔熙珍。HYBE指，已從調查結果取得證據，從內部文件顯示，閔熙珍意圖奪取ADOR經營權，其中一方法就是將自己的18%股權，賣給海外基金，從而引來海外資本與HYBE談判。

今日韓國時間下午3時，閔熙珍特別於首爾瑞草區的韓國會議中心舉行記者會，聲淚俱下說：「你們是否想讓我死……我沒有罪。」由於韓國民眾因先前FIFTY FIFTY事件，輿論大部份偏向HYBE，直指閔熙珍過橋抽板，閔熙珍說：「我被陷入各種懷疑，其實今個星期的日程，我正為NewJeans製作新專輯。但周一HYBE的調查突然開始，事件就像一顆炸彈。」