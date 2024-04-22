HYBE要求New Jeans總監閔熙珍辭職 股票即跌7.81% 市值蒸發4.26億元

韓國4大娛樂公司之首的HYBE，旗下藝人包括防彈少年團(BTS)、New Jeans、SEVENTEEN及LE SSERAFIM等。今日HYBE向New Jeans所屬的子公司ADOR娛樂進行管理審計，並決定行使股東權，召開股東大會，要求ADOR娛樂的CEO閔熙珍辭職。
根據HYBE的報告，以閔熙珍為首的ADOR娛樂管理層，試圖奪取公司管理權，而且有意帶New Jeans叛變出走，HYBE更發現閔熙珍一直努力安撫巴結New Jeans成員的父母，因此要求她辭職。據悉，2021年創立的ADOR娛樂，HYBE擁有80%的股權，剩下的20%股權由閔熙珍等高層所持有。
閔熙珍是一位知名的K-Pop明星製作人，曾在SM娛樂負責少女時代、SHINee和EXO的形象概念和品牌策劃，因此在K-Pop樂壇聲名鵲起。她跳槽到HYBE後，不但負責HYBE龍山新大樓的設計，並於2022年推出女團New Jeans，讓她們成為HYBE的旗艦女團，引領一股清新女團新風潮，有別於BLACKPINK所帶起的girl crush風格。
HYBE要求閔熙珍辭職的消息傳出後，公司股價即時暴跌超過7%。根據韓國交易所今日消息，HYBE股價較前一交易日下跌7.81%，這是自2月底以來股價首次跌幅超過7%。由於股價下跌，HYBE的市值蒸發了7,498億韓圜(約4.26億港元)。這個數字與YG娛樂公司的市值(8,187億韓圜，約4.65億港元)相當，市場人士預計股價升跌幅，將根據HYBE和閔熙珍之間的衝突，如何解決而增加或減少。