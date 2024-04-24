韓國4大娛樂公司之首的HYBE，旗下藝人包括防彈少年團(BTS)、New Jeans、SEVENTEEN及LE SSERAFIM等。今日HYBE向New Jeans所屬的子公司ADOR娛樂進行管理審計，並決定行使股東權，召開股東大會，要求ADOR娛樂的CEO閔熙珍辭職。

根據HYBE的報告，以閔熙珍為首的ADOR娛樂管理層，試圖奪取公司管理權，而且有意帶New Jeans叛變出走，HYBE更發現閔熙珍一直努力安撫巴結New Jeans成員的父母，因此要求她辭職。據悉，2021年創立的ADOR娛樂，HYBE擁有80%的股權，剩下的20%股權由閔熙珍等高層所持有。