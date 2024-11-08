HYDE旺角開騷學粗鄙廣東話 大唱經典金曲high爆全場

日本勁旅L'Arc~en~Ciel主音HYDE，昨晚（7日）假旺角麥花臣場館開騷，吸引大批歌迷熱烈捧場，場面熱鬧。

演唱會開場時，戴上軍帽的HYDE站在巨型十字架演講台型爆登場，他先以《LET IT OUT》、《AFTER LIGHT》、《I GOT 666》打頭陣，炒熱氣氛。之後，HYDE以英文及廣東話向歌迷打招呼：「Hello Hong Kong，歡迎，我係HYDE。」全晚HYDE共唱出18首歌曲，包括大熱動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》的片頭曲《夢幻》及片尾曲《永久》，更有演繹L'Arc-en-Ciel經典名曲《HONEY》，HYDE當年為歌姬中島美嘉創作的電影《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》，今次更在港騷上親自演繹，跟全場歌迷大合唱，掀起全晚高潮。