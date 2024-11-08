HYDE旺角開騷學粗鄙廣東話 大唱經典金曲high爆全場

日本勁旅L'Arc~en~Ciel主音HYDE，昨晚（7日）假旺角麥花臣場館開騷，吸引大批歌迷熱烈捧場，場面熱鬧。
演唱會開場時，戴上軍帽的HYDE站在巨型十字架演講台型爆登場，他先以《LET IT OUT》、《AFTER LIGHT》、《I GOT 666》打頭陣，炒熱氣氛。之後，HYDE以英文及廣東話向歌迷打招呼：「Hello Hong Kong，歡迎，我係HYDE。」全晚HYDE共唱出18首歌曲，包括大熱動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》的片頭曲《夢幻》及片尾曲《永久》，更有演繹L'Arc-en-Ciel經典名曲《HONEY》，HYDE當年為歌姬中島美嘉創作的電影《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》，今次更在港騷上親自演繹，跟全場歌迷大合唱，掀起全晚高潮。
HYDE開騷期間走落台唱歌，台前觀眾一湧而上，令他要大喊退後，免得發生人踩人意外。相隔5年重臨香港的HYDE不失幽默作風，他搞笑地表示「好肚餓」，並自爆前一天吃了福建炒飯，大讚「好好食」，他又不斷以英語爆粗大叫「FXXK YOU」，更特別學了廣東話粗鄙用語「大xx」，大送「驚嚇」。今日，HYDE啟程返日，14日將飛到上海繼續開騷。