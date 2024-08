HYDE香港演唱會｜HYDE宣布11月強勢襲港 撞正milet同日開騷

HYDE今年以個人身份與MY FIRST STORY合作《鬼滅之刃 柱訓練篇》主題曲,HYDE除了身L’Arc~en~Ciel、VAMPS與THE LAST ROCKSTARS的主音外,自己也有很多以個人身份發表的作品,多年來推出不少大熱作品,估計他今次巡演曲目之中也少不了新舊熱門金曲。至於新專輯《HYDE [INSIDE]》,是用四年時間製作的心血結晶,共由14位非常出色的音樂人聯手打造,包括SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lake等人氣樂隊成員,還有HYDE的樂隊成員及其他國際製作人。