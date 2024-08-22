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娛樂
2024-08-22 11:59:48

HYDE香港演唱會｜HYDE宣布11月強勢襲港 撞正milet同日開騷

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HYDE香港演唱會｜HYDE宣布11月強勢襲港 撞正milet同日開騷

HYDE宣布再度襲港，11月7日來假麥花臣場館開騷。

日本勁旅L’Arc~en~Ciel主音HYDE將帶同全新專輯《HYDE [INSIDE]》於117日來到香港麥花臣場館舉行世界巡迴演唱會「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」。這次HYDE的巡演暫時宣布會到七個城市和地區，包括台北、香港、紐約、洛杉磯等地，對HYDE來說，坦言是一個極大的挑戰，不過他相信一想到歌迷等待已久，就會渾身有勁，有唱不完的歌，交出最亮眼的成績單給大家！

今次HYDE的巡演亞洲站，第二站便是香港，香港歌迷很快可以一睹搖滾天王在台上迷人的風采，除了專輯《HYDE [INSIDE]》新曲的演出外，他還特別為海外準備的驚喜曲目與表演內容。HYDE的香港騷已定11月7日在麥花臣場館舉行，撞正日本仙氣歌姬milet同日於亞博開騷。

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HYDE今年以個人身份與MY FIRST STORY合作《鬼滅之刃 柱訓練篇》主題曲，HYDE除了身L’Arc~en~CielVAMPSTHE LAST ROCKSTARS的主音外，自己也有很多以個人身份發表的作品，多年來推出不少大熱作品，估計他今次巡演曲目之中也少不了新舊熱門金曲。至於新專輯《HYDE [INSIDE]》，是用四年時間製作的心血結晶，共由14位非常出色的音樂人聯手打造，包括SiMMY FIRST STORYCrystal Lake等人氣樂隊成員，還有HYDE的樂隊成員及其他國際製作人。

「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」香港站門票最貴$1488。 HYDE將帶同全新專輯《HYDE [INSIDE]》來港見歌迷。

HYDE INSIDELIVE 2024 WORLD TOUR IN HONGKONG

日期 : 20241107

地點 : MacPherson Stadium(麥花臣場館)

票務查詢：https://kktix.com

開賣：2024090513:00

milet早前並宣布舉行首次亞洲Tour。 milet同樣因唱出動畫《鬼滅之刃 刀匠村篇》主題曲而人氣進一步飆升。

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