HYDE香港演唱會｜HYDE宣布11月強勢襲港 撞正milet同日開騷

日本勁旅L’Arc~en~Ciel主音HYDE將帶同全新專輯《HYDE [INSIDE]》於11月7日來到香港麥花臣場館舉行世界巡迴演唱會「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」。這次HYDE的巡演暫時宣布會到七個城市和地區，包括台北、香港、紐約、洛杉磯等地，對HYDE來說，坦言是一個極大的挑戰，不過他相信一想到歌迷等待已久，就會渾身有勁，有唱不完的歌，交出最亮眼的成績單給大家！

今次HYDE的巡演亞洲站，第二站便是香港，香港歌迷很快可以一睹搖滾天王在台上迷人的風采，除了專輯《HYDE [INSIDE]》新曲的演出外，他還特別為海外準備的驚喜曲目與表演內容。HYDE的香港騷已定11月7日在麥花臣場館舉行，撞正日本仙氣歌姬milet同日於亞博開騷。