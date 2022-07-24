I SWIM｜吳海昕選黃亞樂為《I SWIM》最完美角色 自問非天才演員惟靠點滴累積

ViuTV游泳劇《I SWIM》昨晚(22日)大結局，觀眾評價好壞參半，但不少新面孔嶄露頭角，而憑《二月廿九》Yeesa一角成功入屋的吳海昕(Sofiee)，在劇中演正義凜然的Miss翁，Sofiee坦言不想局限於人畜無害的鄰家女孩角色，希望逐步擴闊戲路，去年參演靈異電影《失衡凶間》(尚待公映)後，並將於8月底首次演出音樂劇《二人餐》，出道8年的她強調並非刻意求突破，只希望逐步增加觀眾對她的記憶點。

克服怕水的陰影 Sofiee在《I SWIM》演男校的新入行女老師，她形容角色像學生們的神隊友，既會溫柔細聽學生訴說少男心事，也會為學生出頭頂撞校長，雖是繼電影《熱唱吧》和劇集《教束》後第三次演老師，這次挑戰可不少，她笑言，「男生是肌肉擔當，我是對白擔當。」角色有很多對白，而且要句句快狠準，一語中的，「所以我堅持每天拍之前，都會錄低所有角色的對白，跟自己對戲，當作是自己重覆排戲。」為了拍一場遇溺戲，她要克服怕水的陰影，「我驚水是因為經常重複發夢遇海嘯，尤其在壓力大時，幾百米的海嘯一湧過來就醒，所以連浸頭落水都害怕。」拍此劇讓她成就解鎖學懂游水，為了拍好遇溺鏡頭，跌落水逾50次。

首演音樂劇 最難唱和音 在Sofiee眼中，《I SWIM》是關於天賦與努力的故事，劇集播畢，反應不似預期，Sofiee在社交平台分享，定會檢討改善，並分享前輩贈言，她寫道，「最近有一位前輩跟我說，我的演藝路還有一段日子，可能會行得比其他人辛苦一點，但捱打狀態儲存下來的，都是日後的能量。」她自言絕非天才演員，不介意按部就班，每個角色都教她成長，最希望是透過角色獲認同，「別人看我是一點點的累積，我也享受慢慢進步的過程。」 累積經驗，不只是拍戲，還有舞台演出，她將於8月尾至9月中與唱家班梁釗峰和強尼合演16場音樂劇《二人餐》，現正為舞台劇積極排練，最擔心當然是唱歌部分，她半說笑指，「起初以為是自己獨唱，原來有不少合唱環節，最大鑊是跟一個好識唱歌的人合唱，我與釗峰有很大落差，而我唱和音很易跟著主音唱，所以用電話錄低他與強尼的歌聲，日聽夜聽，幸好他倆也是好對手，釗峰很重視音準，有他幫我的調較，增加我上台演唱的信心。而強尼向來是很處之泰然的人，給我很多正量。」

Edan像發光水母 在劇中，Sofiee與多位小鮮肉合作，她笑言，「有回春種的心境，就像放了暑假。」問她會以甚麼水中生物形容他們？跟Sofiee最多對手戲的Edan(呂爵安)，猶如發光水母，她解釋，「他是最令我驚喜的演員，雖然他跟角色一樣聰明，但他本人跟角色(李馬榮)有很大反差，大家覺得他是搞笑擔當，但在劇中的頭幾集都沒有笑過，李馬榮的世界只專注游水，說他是發光水母，因為專注運動的人，真的很有光彩。」 至於演余浪沖的Jeffrey(魏浚笙)，跟角色都有點中二病，「就像魔鬼魚吧，因永遠測不透，頗為神秘又有點危險性，但一跳落水就嚇親你。」在她眼中，跟Jeffrey一樣靚仔的Martin(王智騫)，就像可供觀賞的金魚，「Martin是非常靚仔的新演員，他好貪靚，是靚仔的擔當之一。」最後兩集才現身的ANSONNEAN(陳毅燊)就像鯊魚，游得很快。