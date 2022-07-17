I SWIM｜王智騫躋身男神行列 操肌拍《I SWIM》成功彈起

ViuTV原創劇《I SWIM》起用多位人氣偶像參與演出，25歲的王智騫（Martin）飾演「阿帆」一角相當亮眼，練得一身肌肉為他贏得更多機會，工作接踵而來，更躋身男神行列。王智騫近日接受《am730》專訪，為了拍攝《I SWIM》，開鏡前已積極健身，就算拍畢逾半年，Martin仍未有偷懶，現時大概每星期都安排三天時間健身，每次更會花兩至三小時來緞練體格。
煞科後鬆一口氣
《I SWIM》集合多位新一代偶像合作，一眾型男為以最Fit狀態上鏡，開鏡前已落力操肌，對於演Miss翁的吳海昕曾爆料指，劇中幾位男拍檔不僅要節食，每當完成游水場面也要為身上一排「朱古力」補妝。對於一向瘦底的Martin而言，他不但無需節食，相反還可以大吃大喝，他表示：「接《I SWIM》之後就開始食好多嘢，泵漲自己，算係體態好咗，確實係多咗唔同品牌搵我宣傳或合作。」Martin坦言本身運動不太出色，拍攝期間也有壓力，眼見拍檔們個個都看似充滿運動細胞，一度擔心自己會拖垮劇組，並說：「呢個心態一直纏繞我好耐，好彩有訓練，加上慢慢在訓練及開機時候，拍一啲文戲開始，大家嘅默契愈來愈好。」一班拍檔收工都會一齊食飯，Martin就與扮演「大秋」的歐鎮灝（George）最投契，問到煞科後的心情，他笑言：「我拍完呢套劇確實係鬆一口氣，我覺得每一次都好似挑戰緊自己嘅極限，但係我唔做又唔知原來我得，過程係好辛苦嘅，雖然我都希望作品會係好好，但係拍完之後都想暫時放低一下。」
曾跟廖啟智學戲
Martin從中五開始擔任模特兒，到19歲時，當時他還在讀時裝，有一天模特兒公司安排他面試，原來就是劉德華主演的電影《熱血合唱團》，當時他沒有演戲基礎，只是抱住不妨一試的心態，怎料翌日即接到電話，並成功獲得演出機會，令他開始想當演員，拍攝完該片即對演戲深感興趣。Martin坦言當初拍戲並不習慣，亦被導演指出面對鏡頭有欠自然，經拍完《熱血合唱團》，他開始上堂鑽研演技，曾跟林立三及已故的廖啟智，更曾就讀過中央戲劇學院。談到目標方面，Martin希望短期內可以實踐當電影主角的目標，他亦想挑戰反派角色。
《I SWIM》幾位主要角色被封為新一代男神，Martin心目中的男神就有劉青雲及馮德倫，亦視兩人為自己的Role Model，而林嘉欣則是他最鍾情的前輩級女星，原來林嘉欣給Martin有一種幸福的感覺，故從少就視對方為女神，雖然入行至今未有機會跟對方碰面，但就期待日後有合作機會。
文：Alson
攝：Yuen
髮型：AL Leung @ The attic
場地：Fit Fat Club