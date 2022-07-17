I SWIM｜王智騫躋身男神行列 操肌拍《I SWIM》成功彈起

ViuTV原創劇《I SWIM》起用多位人氣偶像參與演出，25歲的王智騫（Martin）飾演「阿帆」一角相當亮眼，練得一身肌肉為他贏得更多機會，工作接踵而來，更躋身男神行列。王智騫近日接受《am730》專訪，為了拍攝《I SWIM》，開鏡前已積極健身，就算拍畢逾半年，Martin仍未有偷懶，現時大概每星期都安排三天時間健身，每次更會花兩至三小時來緞練體格。

煞科後鬆一口氣

《I SWIM》集合多位新一代偶像合作，一眾型男為以最Fit狀態上鏡，開鏡前已落力操肌，對於演Miss翁的吳海昕曾爆料指，劇中幾位男拍檔不僅要節食，每當完成游水場面也要為身上一排「朱古力」補妝。對於一向瘦底的Martin而言，他不但無需節食，相反還可以大吃大喝，他表示：「接《I SWIM》之後就開始食好多嘢，泵漲自己，算係體態好咗，確實係多咗唔同品牌搵我宣傳或合作。」Martin坦言本身運動不太出色，拍攝期間也有壓力，眼見拍檔們個個都看似充滿運動細胞，一度擔心自己會拖垮劇組，並說：「呢個心態一直纏繞我好耐，好彩有訓練，加上慢慢在訓練及開機時候，拍一啲文戲開始，大家嘅默契愈來愈好。」一班拍檔收工都會一齊食飯，Martin就與扮演「大秋」的歐鎮灝（George）最投契，問到煞科後的心情，他笑言：「我拍完呢套劇確實係鬆一口氣，我覺得每一次都好似挑戰緊自己嘅極限，但係我唔做又唔知原來我得，過程係好辛苦嘅，雖然我都希望作品會係好好，但係拍完之後都想暫時放低一下。」