I SWIM｜袁澧林自爆與魏浚笙有吻戲 肥仔@ERROR自薦做替身

由Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、吳海昕(Sofiee)、Stanley(邱士縉)等主演的ViuTV熱播劇《I SWIM》，雖有小鮮肉騷肌作賣點，但開播以來反應兩極。
大暴走劇情惹爭議
昨晚(19日)播出的一集講述啟賢中學獲邀作客冠中書院80周年校慶水運會邀請賽，由李馬榮(呂爵安飾)、余浪沖(魏浚笙飾)、黃亞樂(邱士縉飾)和班長(吳啟洋飾)組成的接力隊，遭到冠中書院的施俊(吳家熙飾)等無禮對待兼噓爆，黃亞樂更遭撞跌而扭傷腳，由Stanley完美演繹的黃亞樂冷靜應戰「單腳都游贏你」的表現， 獲網民大讚具大將之風。不過，四人與Miss翁被名校生埋伏追打、曖昧師生戀的「大暴走」劇情，遭網民批判荒謬離地，且看尚餘的3集能否扭轉觀眾的負評。
肥仔自命是天才
今晚(20日)播出的第八集，將有肥仔(梁業)@ERROR客串演天才學生。肥仔為討好袁澧林（Angela）大耍功夫又彈琴，但最終不敵魏淩笙(Jeffrey)。肥仔自言現實與角色相近：「呢啲功夫現場爆出嚟㗎咋，搞到爆晒汗！加上尋晚先收到劇本，所以我先係天才，頭先場邊貪玩耍幾吓出嚟，點知導演話好啊，咁就成為劇情嘅一部份。」
而Angela就劇透她和Jeffrey有吻戲，但肥仔說要幫忙做替身，搞到Angela唔識招架：「佢地兩個都係好好錫嘅對像嚟嘅，今次角色都好有正義感，但成日都做埋啲傻事，跟住故事就要靠大家自己睇啦。」
第8集(20日)劇情
施詠(袁澧林飾)放走余浪沖(魏浚笙飾)等人後，被全校視為叛徒。余浪沖擔心施詠而日夜陪伴，兩人關係更是密切。暑假前夕，施詠在余浪沖的協助下訪問一個天才學生(梁業飾)，過程中卻彰顯了余浪沖的過人天賦，浪漫一曲，情意相合的兩人終於走到一起。凱旋歸來，C班與Miss翁(吳海昕 飾)到野外露營慶祝。本應輕鬆愉快的旅程，探險期間李馬榮(呂爵安飾)卻遇上崩塌意外，Miss翁擔心得方寸大亂。