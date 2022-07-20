I SWIM｜袁澧林自爆與魏浚笙有吻戲 肥仔@ERROR自薦做替身

由Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、吳海昕(Sofiee)、Stanley(邱士縉)等主演的ViuTV熱播劇《I SWIM》，雖有小鮮肉騷肌作賣點，但開播以來反應兩極。

大暴走劇情惹爭議

昨晚(19日)播出的一集講述啟賢中學獲邀作客冠中書院80周年校慶水運會邀請賽，由李馬榮(呂爵安飾)、余浪沖(魏浚笙飾)、黃亞樂(邱士縉飾)和班長(吳啟洋飾)組成的接力隊，遭到冠中書院的施俊(吳家熙飾)等無禮對待兼噓爆，黃亞樂更遭撞跌而扭傷腳，由Stanley完美演繹的黃亞樂冷靜應戰「單腳都游贏你」的表現， 獲網民大讚具大將之風。不過，四人與Miss翁被名校生埋伏追打、曖昧師生戀的「大暴走」劇情，遭網民批判荒謬離地，且看尚餘的3集能否扭轉觀眾的負評。