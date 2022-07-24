I SWIM｜魏浚笙分享從大肚腩到6塊腹肌的歷程 盡全力才不會後悔

ViuTV原創劇 《 I SWIM》周五(22日)播出大結局，一眾小鮮肉絕對吸睛，每塊結實肌肉背後，都有血有淚。首次擔正的魏浚笙(Jeffrey)演余浪沖，大獲好評，Jeffrey於凌晨在社交平台上載多張大肚腩和6塊腹肌的照片，圖文並茂的親述瘦身操肌歷程，他表示，「世上哪有一步登天那都是你默默在背後埋頭付出了別人不知道的努力。」Jeffrey還上載了一段記錄短片，「我已經為了余浪沖付出最大的努力，也相信能成為電視上的余浪沖是我的福氣。」

健身室成第二個家

Jeffrey自言從小到大都是胖子，雖說近年漸瘦下來，但肚腩一直陪隨，直至知道有機會參演《I SWIM》，演游泳健將總不能有肚腩，決定健身操肌，他寫著，「 從無到有，從一大舊肚腩到6塊腹肌，決斷不靠任何人任何教練，只想靠自己的堅持做好這件事，那是多少個跑健身房的日子 ，那半年不管多晚多累凌晨都跑健身房，基本一星期七天有空檔就去，已經是我第二個家；飲食、自律、戒口 ，有時間就做運動，別人在吃宵夜重口味，我吃的都是雞胸雞蛋菜，從來沒給自己藉口 ，因為決定了就去做，盡全力去做，成果出來自己才不會後悔。」原來他拼命練大隻，其間因太大隻要再慢慢收乾自己，才出現觀眾看到的余浪沖，可謂每塊肌肉皆辛苦。