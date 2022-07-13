I SWIM｜Alton與Stanley拍感情戲眼濕濕 Edan難忘煞科比試：雖然輸但總算有進步

ViuTV原創劇《I SWIM》前晚(11日)開播，3位MIRROR成員Edan (呂爵安)、Stanley (邱士縉 )和Alton (王智德 )在劇中演亦敵亦友的中學游泳健將。3人為拍出游泳劇的真實感，拼命練水操肌，不諳水性的Edan和Stanley更要日日加操苦練泳術。縱然過程艱苦，但成就解鎖帶來無可取代的滿足感。青春校園劇當然少不了感情戲，Edan澄清戲裡並非跟吳海昕(Sofiee)搞師生戀，至於兩人關係怎樣發展？他就大賣關子，請大家自行追看找答案。

技巧突破 3人為新劇拼命苦練，連曾任健身教練的Alton亦不敢怠慢，「以前讀書也有游水，當然不是專業運動員級別，所以每次都練至少兩小時，絕不是興趣班。」過程辛苦，Alton甚至試過在寒冬下游到嘔，但學有所成也感滿足，「今次學識跳水和池邊轉身，蛙式和自由式也有練習，我覺得幾開心。」至於Stanley和Edan更加要花雙倍時間，Stanley表示：「以前亂游，今次學識正確地游水，很多技巧上的突破。」他演的黃亞樂是校內游泳紀錄保持者，從身形到泳術，絕不能馬虎，幸在專業教練的指導下，成功達標，「每個跳水shot都要自己跳，因為一定睇到樣，不能用替身，沒想過會學識游蝶式，雖然游得不快，但勉強可游一個直池。」

煞科賽 成就解鎖 Edan坦言自幼怕水，腳不觸地就極度恐慌，更從未試過游出海，在第一集李馬榮下沉到泳池底沉思的一幕，短短幾十秒的畫面，已是對他的大挑戰，他憶述，「那時非常恐懼，我近視很深但又不可帶隱形眼鏡，就像盲一般的跳進很深的水池底，還要睜開眼，起初好膽心做唔到，原來拍完場戲就不再恐懼。」煞科當天，他們還比試，Edan大爆Stanley拒絕參賽，他自己則創下了人生紀錄，「我第一日練習游25米，我游咗三十幾秒，他們游得好快只需15至16秒，而且不需唞氣，到煞科比賽，真的是人生第一次，一啖氣的游晒全程，時間是18至19秒，雖然輸但總算有進步。」至於Alton更贏了泳術高超的導演，他謙說，「只是打成平手，純粹憑肉眼判斷。」兩人苦練沒白費，各有成就解鎖。問下次再拍甚麼運動題材？3人從劍擊、賽車談到飛上太空，Alton趁機提議「自肥」計劃，「其實滑翔傘也不錯，還有潛水，可順便考牌，總之越難拍越好睇。」